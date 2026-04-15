DT de Coquimbo Unido sorprende al destacar a Universitario y referirse al Monumental: "Fantástico"

Universitario de Deportes sufrió uno de los golpes más duros en lo que va de la temporada tras caer por 2-0 ante Coquimbo Unido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores, un resultado que los complica en la pelea por alcanzar los octavos de final. Tras el final del partido, el DT Hernán Caputto sorprendió al opinar con firmeza sobre los cremas y el Estadio Monumental.

DT de Coquimbo Unido destacó a Universitario y se refirió al Estadio Monumental

El técnico de los ‘Piratas’ se pronunció en la conferencia de prensa tras lograr una histórica e importante victoria ante Universitario, que los mete en puestos de clasificación, y fue consultado por su opinión con respecto al gran marco de hinchas merengues que se hicieron presentes en el Coloso de Ate.

Ante ello, Hernán Caputto no dudó en elogiar al Estadio Monumental catalogándolo como un escenario “fantástico”, una opinión que tiene desde su etapa como futbolista. Asimismo, remarcó que la ‘U’ es uno de los equipos más importantes del fútbol sudamericano.

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"La verdad que el estadio es fantástico, a mi me ha tocado como jugador y entrenador estar aquí. Es fantástico, la gente y todo lo que es Universitario. No vamos a desconocer el tremendo equipo que es en el continente”, señaló el estratega argentino.

Del mismo modo, el técnico de Coquimbo Unido indicó que se prepararon de gran manera para poder hacerse fuertes de visita y sobre todo hacerle frente al escenario de los cremas.

“Los entrenadores vemos los partidos de los rivales que vamos a enfrentar, los analizamos y a veces las cosas suceden tal cual y otras no. Explotamos nuestras virtudes y tratamos que achicar nuestras falencias para que, ante tamaño escenario y lo importe que era sacar un buen resultado, eso sea prioritario", acotó.

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, reveló la fórmula para vencer a Universitario

Por otro lado, el DT Hernán Caputto señaló que el secreto del triunfo de su equipo estuvo netamente en que aprovecharon sus oportunidades para poder convertir goles y sobre todo golpearon en un momento crucial del segundo tiempo.

“Golpeamos en el momento justo, principalmente el del segundo tiempo, ese golpe fue duro y nos generó una mejor organización. Se fueron desgastando algunos jugadores que es normal, pero el que entra siempre fue una solución, me pone contento porque eso habla del equipo, del hambre y las ganas", finalizó.