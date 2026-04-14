Prensa chilena resaltó triunfo de Coquimbo Unido sobre Universitario: "Aquí está el campeón"

Coquimbo Unido dio el golpe y venció por 2-0 a Universitario en el Monumental por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. El cuadro Pirata consiguió un importante triunfo gracias a los goles de Zavala y Johansen para escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo B.

Tras este triunfo, la prensa chilena se emocionó de sobremanera por lo conseguido en la capital limeña y varios medios sureños señalaron que Coquimbo Unido puede ilusionarse con clasificar a los octavos de final del torneo internacional. A continuación podrás ver las mejores reacciones.

El diario La Tercera, por ejemplo, resaltó de histórico la victoria del Pirata y señaló que el campeón chileno es más que el tricampeón peruano: "Coquimbo Unido da el zarpazo y vence a Universitario en Lima".

Así reaccionó la prensa chilena.

Por otro lado, el medio 'En Cancha' tituló: "Aquí está el campeón chileno: Coquimbo Unido venció a Universitario en Lima y rugió en Libertadores". Además, enfatizaron en que los dirigidos por Caputto se "plantaron de igual a igual ante la U peruana".

Así reaccionó la prensa chilena.

Por su parte, 'RedGol' colocó lo siguiente: "Coquimbo Unido encuentra un tesoro en Copa Libertadores: vence a Universitario y se ilusiona".

Así reaccionó la prensa chilena.

¿Cómo quedó el triunfo de Coquimbo Unido sobre Universitario?

Tras el punto rescatado en Colombia ante Deportes Tolima, Universitario de Deportes recibió a Coquimbo Unido en el Monumental con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos por la Copa Libertadores.

Sin embargo, no pudieron derrotar al campeón chileno. A los 13 minutos, Zavala conectó un preciso centro de Cornejo y abrió el marcador tras aparecer por detrás de los defensas merengues. Luego, se lesionó Matías Di Benedetto y Javier Rabanal metió a César Inga.

Ya en el segundo tiempo, Johansen golpeó a los 49 minutos y el entrenador de la ‘U’ sacó a Gassama y Miguel Silveira para que ingresen Bryan Reyna y Héctor Fértoli. Sin embargo, no pudieron encontrar el descuento y terminaron perdiendo en casa. Tras este resultado, Universitario quedó último en su grupo con tan solo un punto.