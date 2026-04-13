Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores 2026: hora, apuestas y dónde ver

Universitario sostendrá un complicado partido contra Coquimbo Unido, en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se realizará este martes 14 de abril, a las 9.00 p. m. de Perú y 10.00 p. m. de Chile, y será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus.

Los cremas llegan al compromiso con la obligación de sumar los tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Sin embargo, al frente tendrán a un duro rival que tiene un juego rápido y que sabe aprovechar los espacios defensivos de su rival.

Se confirmó que Lisandro Alzugaray y Martín Pérez Guedes son bajas por lesión. Ambos jugadores son elementos claves en el sistema de juego de Javier Rabanal. Tras cumplir jornadas de entrenamientos, el último fue en el Monumental, el entrenador de Universitario resolvió sus dudas.

Martín Perez Guedes se lesionó y será baja ante Coquimbo Unido.

Por Pérez Guedes ingresará Miguel Silveira. El nivel del brasileño está en ascenso y se ganó la confianza de los hinchas. Ahora, tendrá la oportunidad para mostrar que tiene las condiciones de ser el referente en la ofensiva de la ‘U’.

En el ataque, Alex Valera es la principal carta de gol de Universitario. Con la lesión de Lisandro, Sekou Gassama se perfila como el segundo delantero. Sin embargo, Edison Flores también tiene opciones de ingresar a la oncena titular.

Sekou Gassama tiene opciones de ser titular ante Coquimbo Unido.

Vargas se mantendrá en el arco, mientras la defensa estará conformada por Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Jesús Castillo es el volante central y Jairo Concha el encargado de conducir los hilos del equipo.

El carrilero por izquierda será José Carabalí. La duda es por derecha; Andy Polo se recuperó de sus molestias físicas, pero Rabanal no quiere arriesgar a la ‘Joya’ por lo que César Inga puede volver a ocupar la banda.

Por su parte, Coquimbo Unido llegó al Perú con la motivación de sumar. Diego Sánchez habló sobre el partido ante Universitario y resaltó el poderío del cuadro crema cuando juega en el Estadio Monumental.

“Duro rival, estamos muy bien preparados para este partido. Sabemos que es un equipo sólido con mucha hinchada; está más que estudiado eso. Nos motivamos con cualquier equipo”, expresó el jugador.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores se realizará este martes 14 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

México: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

La transmisión del partido entre Universitario contra Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN y Disney Plus para el territorio peruano, colombiano, paraguayo, venezolano y ecuatoriano.

Argentina: FOX Sports 3 y Disney Plus

Brasil: ESPN 4

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Costa Rica: Disney Plus

México: Disney Plus

España: LaLiga+

Universitario vs. Coquimbo Unido: historial

Universitario y Coquimbo Unido solo se vieron las caras en una ocasión. Ese duelo se realizó el 20 de enero del 2024 en la Noche Crema. El compromiso quedó igualado 1-1.

Universitario vs. Coquimbo Unido: entradas

Norte: S/60

Sur Familiar: S/60

Oriente: S/150

Occidente (lateral): S/180

Occidente (central): S/250

Palco Monumental: S/350

Entradas para el partido entre Universitario vs Coquimbo Unido.

Universitario vs. Coquimbo Unido: Apuestas

Apuestas Universitario Empate Coquimbo Unido Betsson 1.92 3.20 4.15 Betano 1.98 3.40 4.45 Bet365 1.95 3.40 3.90 1XBet 1.97 3.33 4.27 CoolBet 2.05 3.15 4.15 DoradoBet 1.96 3.33 4.33

¿Dónde juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario contra Coquimbo Unido se realizará en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores y fue casa de la final de la Copa Libertadores, en dos ocasiones.

Estadio Monumental U Marathon

Universitario vs. Coquimbo Unido: posible alineación

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Edison Flores y Alex Valera.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.