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Los 3 equipos peruano que pueden clasificar al Mundial de Clubes 2029: Así va la tabla
Tabla actualizada para definir a los clasificados por Conmebol al Mundial de Clubes. Hay tres equipos peruanos que pueden acceder al magno evento.
Empezó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos no solo compiten por la ‘Gloria Eterna’, también buscan sumar en la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Tras disputarse la primera fecha, la tabla se actualizó y tres conjuntos peruanos tienen opciones de ganar su boleto al magno evento.
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Tres equipos peruanos pueden clasificar al Mundial de Clubes
Según la tabla, Universitario de Deportes es el equipo peruano mejor posicionado y con altas posibilidades de ingresar a puestos de clasificación al Mundial de Clubes.
Los cremas empataron con Coquimbo Unido, por lo que sumaron un punto y se posicionan en el puesto 12 con 19 unidades.
Universitario es el mejor equipo peruano ubicado en la tabla.
Universitario está a 16 puntos de LDU, uno de los líderes de la tabla y que se encuentra en zona de clasificación. Lo positivo para la U es que Racing, Sao Paulo, Vélez, River ni Botafogo (que están en puestos superiores al conjunto estudiantil) compiten, por lo que tienen la posibilidad de recortar diferencias.
Otro conjunto nacional que puede clasificar al Mundial es Sporting Cristal. Los celestes ganaron a Cerro y tienen 13 puntos. Se posicionan en el puesto 21.
Con su triunfo, Sporting Cristal se ilusiona en sumar puntos.
Alianza Lima es otro de los equipos peruanos con opciones de clasificar al Mundial de Clubes. Si bien los blanquiazules no suman puntos en esta edición, registran 8 unidades en la tabla y se encuentran en el puesto 27.
Tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029
|Puesto
|Equipos
|1. Palmeiras
|50
|2. Flamengo
|48 (clasificó por ser campeón)
|3. LDU
|41
|4. Racing
|35
|5. Estudiantes
|32
|6. Sao Paulo
|25
|7. Vélez
|24
|8. Peñarol
|24
|9. River Plate
|23
|10. Botafogo
|21
|11. Libertad
|20
|12. Universitario de Deportes
|19
|13. Cerro Porteño
|17
|14. Internacional de Porto Alegre
|17
|15. Atlético Nacional
|17
|16. Fortaleza
|15
|17. IDV
|15
|18. Nacional
|14
|19. Club Atlético Central Córdoba
|14
|20. U de Chile
|13
|21. Sporting Cristal
|13
|22. Bolívar
|12
|23. Barcelona SC
|10
|24. Bahía
|10
|25. Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo
|9
|26. Bucaramanga
|9
|27. Alianza Lima
|8
|28. Colo Colo
|8
|29. Boca Juniors
|6
|30. Independiente Rivadavia
|6
¿Cuántos cupos para el Mundial de Clubes tiene Conmebol?
Conmebol dispone de 6 cupos para el Mundial de Clubes. Se dividen de la siguiente manera: 4 para el campeón y dos para los mejores ubicados en la tabla de posiciones.
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