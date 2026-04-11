Los 3 equipos peruano que pueden clasificar al Mundial de Clubes 2029: Así va la tabla

Empezó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos no solo compiten por la ‘Gloria Eterna’, también buscan sumar en la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Tras disputarse la primera fecha, la tabla se actualizó y tres conjuntos peruanos tienen opciones de ganar su boleto al magno evento.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Tres equipos peruanos pueden clasificar al Mundial de Clubes

Según la tabla, Universitario de Deportes es el equipo peruano mejor posicionado y con altas posibilidades de ingresar a puestos de clasificación al Mundial de Clubes.

Los cremas empataron con Coquimbo Unido, por lo que sumaron un punto y se posicionan en el puesto 12 con 19 unidades.

Universitario es el mejor equipo peruano ubicado en la tabla.

Universitario está a 16 puntos de LDU, uno de los líderes de la tabla y que se encuentra en zona de clasificación. Lo positivo para la U es que Racing, Sao Paulo, Vélez, River ni Botafogo (que están en puestos superiores al conjunto estudiantil) compiten, por lo que tienen la posibilidad de recortar diferencias.

Otro conjunto nacional que puede clasificar al Mundial es Sporting Cristal. Los celestes ganaron a Cerro y tienen 13 puntos. Se posicionan en el puesto 21.

Con su triunfo, Sporting Cristal se ilusiona en sumar puntos.

Alianza Lima es otro de los equipos peruanos con opciones de clasificar al Mundial de Clubes. Si bien los blanquiazules no suman puntos en esta edición, registran 8 unidades en la tabla y se encuentran en el puesto 27.

Tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Puesto Equipos 1. Palmeiras 50 2. Flamengo 48 (clasificó por ser campeón) 3. LDU 41 4. Racing 35 5. Estudiantes 32 6. Sao Paulo 25 7. Vélez 24 8. Peñarol 24 9. River Plate 23 10. Botafogo 21 11. Libertad 20 12. Universitario de Deportes 19 13. Cerro Porteño 17 14. Internacional de Porto Alegre 17 15. Atlético Nacional 17 16. Fortaleza 15 17. IDV 15 18. Nacional 14 19. Club Atlético Central Córdoba 14 20. U de Chile 13 21. Sporting Cristal 13 22. Bolívar 12 23. Barcelona SC 10 24. Bahía 10 25. Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo 9 26. Bucaramanga 9 27. Alianza Lima 8 28. Colo Colo 8 29. Boca Juniors 6 30. Independiente Rivadavia 6

¿Cuántos cupos para el Mundial de Clubes tiene Conmebol?

Conmebol dispone de 6 cupos para el Mundial de Clubes. Se dividen de la siguiente manera: 4 para el campeón y dos para los mejores ubicados en la tabla de posiciones.