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Los 3 equipos peruano que pueden clasificar al Mundial de Clubes 2029: Así va la tabla

Tabla actualizada para definir a los clasificados por Conmebol al Mundial de Clubes. Hay tres equipos peruanos que pueden acceder al magno evento.

Jesús Yupanqui
Los tres equipos peruanos con posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes.
Los tres equipos peruanos con posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes. | FOTO: Composición Líbero
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Empezó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos no solo compiten por la ‘Gloria Eterna’, también buscan sumar en la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Tras disputarse la primera fecha, la tabla se actualizó y tres conjuntos peruanos tienen opciones de ganar su boleto al magno evento.

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Tres equipos peruanos pueden clasificar al Mundial de Clubes

Según la tabla, Universitario de Deportes es el equipo peruano mejor posicionado y con altas posibilidades de ingresar a puestos de clasificación al Mundial de Clubes.

Los cremas empataron con Coquimbo Unido, por lo que sumaron un punto y se posicionan en el puesto 12 con 19 unidades.

Universitario

Universitario es el mejor equipo peruano ubicado en la tabla.

Universitario está a 16 puntos de LDU, uno de los líderes de la tabla y que se encuentra en zona de clasificación. Lo positivo para la U es que Racing, Sao Paulo, Vélez, River ni Botafogo (que están en puestos superiores al conjunto estudiantil) compiten, por lo que tienen la posibilidad de recortar diferencias.

Otro conjunto nacional que puede clasificar al Mundial es Sporting Cristal. Los celestes ganaron a Cerro y tienen 13 puntos. Se posicionan en el puesto 21.

Sporting Cristal

Con su triunfo, Sporting Cristal se ilusiona en sumar puntos.

Alianza Lima es otro de los equipos peruanos con opciones de clasificar al Mundial de Clubes. Si bien los blanquiazules no suman puntos en esta edición, registran 8 unidades en la tabla y se encuentran en el puesto 27.

Tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

PuestoEquipos
1. Palmeiras50
2. Flamengo48 (clasificó por ser campeón)
3. LDU41
4. Racing35
5. Estudiantes32
6. Sao Paulo25
7. Vélez24
8. Peñarol24
9. River Plate23
10. Botafogo21
11. Libertad20
12. Universitario de Deportes19
13. Cerro Porteño17
14. Internacional de Porto Alegre17
15. Atlético Nacional17
16. Fortaleza15
17. IDV15
18. Nacional14
19. Club Atlético Central Córdoba14
20. U de Chile13
21. Sporting Cristal13
22. Bolívar12
23. Barcelona SC10
24. Bahía10
25. Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo9
26. Bucaramanga9
27. Alianza Lima8
28. Colo Colo8
29. Boca Juniors6
30. Independiente Rivadavia6

¿Cuántos cupos para el Mundial de Clubes tiene Conmebol?

Conmebol dispone de 6 cupos para el Mundial de Clubes. Se dividen de la siguiente manera: 4 para el campeón y dos para los mejores ubicados en la tabla de posiciones.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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