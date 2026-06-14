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¿El 'Flag Day', Día de la Bandera, es feriado federal en Estados Unidos?: cuándo es y qué se sabe sobre la festividad
Cada 14 de junio se conmemora la creación de la bandera de Estados Unidos y algunos estados hacen una pausa en sus actividades diarias. ¿Se considera feriado?
Cada 14 de junio, Estados Unidos conmemora el Día de la Bandera, una fecha que rinde homenaje a la adopción de su emblema nacional más significativo. No obstante, pese a la importancia simbólica de esta jornada, no se considera un feriado federal, lo que permite que las actividades laborales y gubernamentales transcurran con normalidad. ¿Qué debes tomar en cuenta? Aquí te contamos todo sobre esta importante fecha.
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¿El 'Flag Day', Día de la Bandera, es feriado federal en EE. UU.?: historia y más sobre la festividad
La celebración del Día de la Bandera se remonta a 1777, cuando el Congreso Continental aprobó la 'Resolución de la Bandera', que definió el diseño inicial con 13 franjas rojas y blancas, junto a una unión de 13 estrellas blancas sobre un fondo azul. Este símbolo representaba a las 13 colonias originales y marcaba el surgimiento de una nueva constelación en el panorama político mundial.
¿El "Flag Day", Día de la Bandera, es feriado federal en EE. UU.?: historia y más sobre la festividad.
Pese al gran significado histórico, el Día de la Bandera no se encuentra entre los días festivos federales oficiales, lo que permite que servicios como el correo, las escuelas y las oficinas gubernamentales operen con normalidad. La única excepción es el estado de Pensilvania, que lo reconoce como feriado estatal, lo que permite a sus ciudadanos ausentarse de sus labores o clases en esta fecha.
Este día es una gran ocasión para reafirmar el espíritu patriótico de los estadounidenses. Aunque no detiene las actividades del país como otros feriados, su conmemoración posee un fuerte simbolismo que va más allá de la jornada laboral. La celebración se mantiene viva gracias a las iniciativas locales y al compromiso de escuelas, veteranos y ciudadanos que continúan honrando la historia detrás de este emblema nacional.
¿Qué sucede en el Día de la Bandera?
En esta fecha conmemorativa, diversas comunidades llevan a cabo desfiles patrióticos y actividades escolares. En edificios públicos se izan banderas, mientras que muchos ciudadanos decoran sus hogares con el emblema nacional. Sin embargo, al no ser un día festivo obligatorio, la mayoría de los estadounidenses participa en estas celebraciones fuera de su horario laboral o escolar.
Además, la jornada invita a la reflexión sobre los valores que encarna la bandera. De acuerdo con el Congreso de la Confederación de 1782, cada color posee un significado:
- El blanco: representa la pureza e inocencia.
- El rojo: simboliza el valor y la resistencia.
- El azul: denota vigilancia, perseverancia y justicia.
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