Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores
Universitario vs Coquimbo Unido se enfrentarán por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026 en el Monumental. Conoce aquí dónde ver la transmisión del partido.
Universitario de Deportes inició con un empate su participación en la Copa Libertadores y ahora se alista para recibir a Coquimbo Unido este martes 14 de abril por la fecha 2 del Grupo B. Los cremas buscarán sumar su primera victoria en el torneo continental y encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado que transmitirá este cotejo.
El partido de Universitario vs Coquimbo Unido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para Perú, Chile y gran parte de los países de Sudamérica.
De esta forma, este emocionante encuentro también estará disponible de forma ONLINE mediante la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para ver este partido copero.
¿Qué canal transmite partido de Universitario vs Coquimbo Unido?
Estos son los canales de transmisión a los que deberás estar atento para ver el partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores, dependiendo el país en donde te encuentres.
- Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.
- Argentina: Fox Sports 3 y Disney Plus.
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus.
- Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.
- México: Disney Plus.
- Panamá: Disney Plus.
- Puerto Rico: Fanatiz.
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect.
- España: LaLiga Plus.
¿Cómo llega Universitario al partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores?
Universitario de Deportes llega con una gran motivación al partido ante Coquimbo Unido luego de haber rescatado un punto de oro en su visita a Deportes Tolima. Los cremas buscarán conseguir su primer victoria en el torneo de la Conmebol y demostrar que son candidatos para poder llegar a los octavos de final.
Universitari de Deportes buscará quedarse con la victoria en casa ante Coquimbo Unido.
Sin embargo, no todas son buenas noticias para los hinchas ya que recientemente se confirmó que Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro en su último partido y se perderá este trascendental duelo. El poderío de la ‘U’ está en su ofensiva donde tienen a Álex Valera, Lisandro Alzugaray, quien ya está recuperado, y Jairo Concha como sus principales figuras.
Universitario vs Coquimbo Unido: fecha y hora del partido
El duelo entre Universitario vs Coquimbo Unido está programado para jugarse este martes 14 de abril por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este compromiso dará inicio desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Monumental de Ate.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90