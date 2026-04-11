Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores: entradas, cuándo juegan, hora y dónde ver

Universitario de Deportes jugará ante Coquimbo Unido por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Por ello, conoce aquí todo sobre la venta de entradas, cuándo juegan, a qué hora y en dónde ver el emocionante encuentro por el torneo internacional más importante de Sudamérica.

Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores: precio de entradas

Palco Monumental: 350 soles

Occidente Central: 250 soles

Occidente Lateral: 180 soles

Oriente: 150 soles

Norte: 60 soles

Sur: 60 soles

¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido está confirmado para disputarse el 14 de abril de 2026 en el Estadio Monumental, recinto local ubicado en Ate, Perú.

Universitario jugará contra Coquimbo Unido por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El horario del encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido está programado para disputarse a las 9.00 p. m. (hora de Perú) y a las 10.00 p. m. (hora de Chile).

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido será transmitido por ESPN para Perú, Chile y los demás países de Sudamérica. Asimismo, el duelo también se podrá ver mediante la aplicación de streaming de Disney Plus.

¿Dónde se juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido se jugará en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 80.000 espectadores.