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Guede reveló comó están en Alianza Lima tras caer ante la 'U' y perder la punta: "Como..."
El entrenador de Alianza Lima habló sobre cómo se siente plantel tras caer ante Universitario y dejar de ser el líder de la Liga 1.
El pasado 4 de abril, Alianza Lima cayó en su visita a Universitario por 1-0 y este resultado le significó perder el primer lugar del Torneo Apertura, que ahora Los Chankas ocupan en solitario. Los íntimos tienen ahora un estrecho margen de error si quieren conquistar el primer campeonato del año y por ello están obligados a sumar tres puntos ante ADT como visitante.
A propósito del revés en el Monumental y el sentir del plantel, Pablo Guede atendió a algunos miembros de prensa antes de partir a Tarma y pese a que se le vio irse raudo, aseguró que su equipo está con los ánimos al tope para sumar en la altura.
‘El plantel está unido, como siempre. Estamos muy bien, por suerte todo está bien con el equipo. No tenemos problemas’, dijo el estratega argentino en Ovación.
Video: Ovación.pe.
Recordemos que Guede estuvo voceado para llegar a San Lorenzo hace unas semanas, pero no hubo acuerdo y el DT decidió quedarse a cumplir su contrato con los victorianos hasta finales del 2026.
Alianza Lima puede cambiar el sistema ante ADT
De acuerdo a lo revelado por Kevin Pacheco, Alianza Lima podría cambiar de sistema para enfrentarse a ADT. El periodista asegura que Pablo Guede practicó un esquema con tres centrales en defensa y dos puntas.
El cuadro íntimo viajó por la mañana y espera que tenga un entrenamiento en Tarma, donde definirá algunos últimos detalles y definirá su oncena para jugar ante el ‘Vendaval celeste’.
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