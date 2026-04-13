Este martes 14 de abril, Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido será crucial para las aspiraciones del elenco íntimo, pues se encuentra a solo tres puntos de Los Chankas, líderes del torneo local.

En ese sentido, previo a su viaje a Tarma, programado para este lunes 13, se conoció, según información del periodista Gerson Cuba que Alianza Lima ha tomado una sorpresiva decisión de cara a este encuentro.

Alianza Lima sorprende con radical decisión previo al duelo contra ADT

Para este encuentro, los íntimos han decidido llevar a suelo tarmeño a uno de sus ‘Potrillos’. Se trata de Jonathan Jussepi García, jugador de 18 años, quien estará en la lista de nominados de Pablo Guede. A esta información también la acompaña la inclusión de Federico Girotti.

“El potrillo Jussepi García viaja con la delegación de Alianza Lima a Tarma. Federico Girotti, Luis Ramos, Alán Cantero, Esteban Pavéz y Gaspar Gentile son algunos que integran la delegación”, escribió el periodista deportivo vía redes sociales.

Jussepi García será convocado por Pablo Guede

¿Quién es Jonathan Jussepi García?

Jussepi García Gómez, de 18 años, se formó en las divisiones menores del conjunto aliancista. Su posición principal es la de zaguero central, aunque también puede desempeñarse como lateral izquierdo. Actualmente, mantiene contrato con los íntimos hasta finales del 2027.

Jonathan Jussepi García será convocado para el partido contra ADT. Foto: IG

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT?

Alianza Lima deberá enfrentarse a ADT en el Estadio Unión Tarma por la fecha número 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que se disputará este martes 14 de abril y se podrá seguir desde las 3.15 p. m.