¿Marco Huamán se irá de Alianza Lima para el Torneo Clausura? Lo último que se sabe

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 al firmar la mejor campaña del primer certamen del año. Entre los nombres claves de esa conquista figura Marco Huamán, cuyo notable desempeño fue clave para que su equipo levantara el título. Por ello, te contamos el futuro del defensor peruano, que ha despertado el interés de varios clubes.

¿Marco Huamán seguirá en Alianza Lima para el Torneo Clausura?

En conversación con el programa 'Al Límite' de L1MAX, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza, fue consultado de forma puntual sobre el futuro de Huamán y si recibió alguna oferta interesante del extranjero.

El directivo del cuadro blanquiazul aseguró que, por el momento, no hay ofertas concretas para fichar al defensor de 23 años y dejó en claro que cuenta con un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

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“No ha llegado nada por Marco, pero tiene contrato hasta finales del 2027. Lo hicimos antes de prestarlo a Cienciano. Estamos muy contentos por su presente en el club y selección”, afirmó el dirigente.

Asimismo, la periodista Ana Lucía Rodríguez utilizó su programa 'Hablemos de Max' para confirmar que hay clubes del exterior interesados en Marco Huamán por su rendimiento en Alianza Lima. Por ello, no descartó que, si mantiene ese nivel, pueda emigrar a otro equipo al final de la temporada.

"Me dijeron que hay equipos preguntando por Marco Huamán en el extranjero. Si se mantiene así a fin de año, más de alguna oportunidad para ir al extranjero va a tener", reveló la comunicadora.

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Marco Huamán en Alianza Lima 2026

Marco Huamán empezó la temporada 2026 en Sport Huancayo luego de que Alianza Lima lo cediera a préstamo. Sin embargo, debido a la falta de jugadores en su puesto, el lateral derecho fue incorporado nuevamente al club blanquiazul. Actualmente, el jugador de 23 años ha disputado 15 de 16 partidos en el Torneo Apertura y es considerado uno de los mejores futbolistas del plantel que consiguió el título.