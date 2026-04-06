¿Los Chankas ganarán el Torneo Apertura? El fixture que le resta al único líder de la Liga 1 2026

Los Chankas CyC se ha convertido en el equipo revelación de la Liga 1 2026. Tras su victoria ante FC Cajamarca en Cajabamba, el cuadro de Andahuaylas es el único equipo invicto y líder solitario del Torneo Apertura con 23 unidades, tres más que Alianza Lima, cuatro más que Cienciano y cinco sobre Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores.

Con su triunfo sobre el equipo de Hernán Barcos, Los Chankas CyC sumaron seis victorias consecutivas y de las nueve fechas jugadas, apenas han empatado dos encuentros y ganaron el resto. De local, el equipo de Andahuaylas se ha hecho muy fuerte, pues ha ganado los cuatro duelos que jugó en su localidad; por otro lado, es el mejor visitante del torneo, pues de cinco cotejos, salió victorioso de tres de ellos e igualó dos.

Sin duda alguna, los dirigidos por Walter Paolella se han convertido en una ‘amenaza’ para todos los equipos que participan en la Liga 1 2026. A continuación te mostramos los partidos que le restan a Los Chankas de cara al final del Torneo Apertura.

Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026

De los ocho partidos que le restan jugar a Los Chankas, cinco serán en Andahuaylas y tres como visitantes. En una de esas visitas se medirán ante Alianza Lima, su más cercano perseguidor. Además, de los enfrentamientos más fuertes que le quedan están los choques ante Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco FC.