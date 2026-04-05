Universitario o Alianza Lima: ¿Qué equipo tiene el fixture más complicado en el Torneo Apertura?

En un partido luchado de principio a fin, Universitario se impuso 1-0 a Alianza Lima y acortó su diferencia a solo dos puntos. Los victorianos siguen liderando el Torneo Apertura, pero se les reduce el margen de error, tomando en cuenta que el clásico rival puede tener un envión tras sumar de a tres en el Estadio Monumental.

Se han jugado en total nueve fechas y todavía restan ocho, es decir, 24 puntos en disputa. Además, hay que tomar en cuenta el calendario que tienen los ‘compadres’, que junto con Los Chankas y Cienciano pelean por el campeonato del primer torneo de la temporada.

Universitario parece tener un fixture más accesible, porque solo tiene dos salidas a la altura: Arequipa y Moquegua, esta última se podría considerar una especie de semi-altura, porque es apenas 1.410 metros de altura. Luego, disputará todos sus partidos en el llano, ya sea en el Monumental, Nacional ante Sport Boys o Juan Pablo II en Trujillo.

Por su parte, Alianza Lima todavía tiene tres encuentros en ciudades de altitud: Tarma, Cusco ante Cienciano y frente a FC Cajamarca. Además, aún debe enfrentarse a Sporting Cristal en Matute, un equipo que si bien no atraviesa un buen presente, siempre complica por ser un histórico de nuestro balompié.

Universitario se impuso en el clásico ante Alianza Lima

Eso sí, los blanquiazules tienen una ventaja: no afrontan competencia internacional, a diferencia de la ‘U’, Cienciano o Cristal. Esto implica menos desgaste físico, además de reducir la posibilidad de perder jugadores por lesiones ante la seguidilla de partidos y mayor tiempo para preparar un encuentro del campeonato local.

Cabe señalar que Los Chankas es la sorpresa en este inicio de temporada y tras la caída de Alianza Lima en Ate, tiene la chance de colocarse como único líder si vence -o empata- ante FC Cajamarca, que es colero de certamen aunque tiene en sus filas a Hernán Barcos.

Fixture de Universitario en el Apertura

Fecha 10: Universitario vs. D. Garcilaso

Universitario vs. D. Garcilaso Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario

FBC Melgar vs. Universitario Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético

Universitario vs. Alianza Atlético Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Juan Pablo II vs. Universitario Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Sport Boys vs. Universitario Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Universitario vs. Atlético Grau Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

CD Moquegua vs. Universitario Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Fixture de Alianza Lima en el Apertura