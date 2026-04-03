Universitario se quedó con el clásico y se pone a 2 puntos de Alianza Lima

La lucha por el liderado del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú se pone más emocionante tras la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en el estadio Monumental. Y es que con este triunfo por 1-0, los ‘Merengues’ están a dos puntos de los ‘Íntimos’ y también del otro líder que es Chankas. Ahora, los dirigidos por Javier Rabanal se tendrán que preparar para su debut en la Copa Libertadores, que será este martes contra Deportes Tolima en Colombia.

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Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1: gol y resumen del partido 22:02 ¡Final del partido! Alianza Lima tuvo la última chance de anotar, pero no lo aprovechó y el árbitro decidió terminar el partido con la victoria de Universitario. 21:54 90' Tiempo agregado El árbitro decidió añadir 7 minutos más antes de dar el pitazo final. 21:47 83' Último cambio en Alianza Lima Se retira Eryc Castillo para que ingrese Gaspar Gentile. 21:46 82' Lesión en Universitario Andy Polo se enganchó la pierna izquierda y quedó muy adolorido en el campo. Los médicos de Universitario entraron para atenderlo. 21:40 76' Universitario quema sus cambios Se retiran José Carabalí y Alex Valera para que ingresen César Inga y Sekou Gassama. 21:37 72' Cambios en Universitario Se retiran Lisandro Alzugaray y Jesús Castillo para que ingresen Edison Flores y Jorge Murrugarra. 21:34 70' Jugador lesionado en Universitario Lisandro Alzugaray se tiró en el campo porque sintió un tirón y los médicos ingresaron a atenderlo. 21:29 65' Cambio en Universitario Se retira Martín Pérez Guedes para que ingrese Miguel Silveira. 21:29 64' Amarilla en Universitario Jesús Castillo se ganó la tarjeta amarila por cortar un peligroso ataque de Alan Cantero. 21:24 60' Cambio en Alianza Lima Se retira Kevin Quevedo para que ingrese Alan Cantero. 21:20 55' Alianza Lima se perdió el empate Jairo Vélez le mandó un gran pase a Kevin Quevedo, quien se apresuró cuando venía un defensor y se falló el gol del empate cuandp estaba cara a cara con el portero rival. 21:18 51' ¡GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DE UNIVERSITARIO! Alex Valera mandó un centro a tres dedos y Martín Pérez Guedes apareció sorpresivamente para rematar de cabeza y abrir el marcador. 21:08 ¡Comenzó el segundo tiempo! La gente de Universitario movió la pelota y ya se juega la segunda mitad del clásico. 20:51 ¡Se terminó el primer tiempo! Tras haber agregado 3 minutos, el árbitro decidió finalizar la primera mitad del partido. 20:48 44' Amarilla en Alianza Lima Paolo Guerrero le dio un pisotón a Jesús Castilo por detrás y el árbitro lo amonestó de inmediato. 20:43 39' Amarilla en Universitario Williams Riveros le entró fuerte a Paolo Guerrero en la altura del muslo y el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta amarilla. 20:40 36' Cierre providencial Tras una serie de pases, Alex Valera se había hecho el espacio dentro del área para sacar un remate de zurda, pero Luis Advíncula llegó con la justo para cerrar e impedir el gol de Universitario. 20:37 33' Casi llega el primer gol de Alianza Lima Paolo Guerrero ejecutó un tiro libre y la pelota chocó en la barrera para luego impactar en el poste superior de la portería de Universitario. 20:31 25' Alianza Lima toma riesgos en salir Por orden del técnico, el arquero de Alianza Lima no despeja largo cuando hace un saque de puerta y casi lo aprovechan los atacantes de Universitario. 20:23 19' Amarilla en Alianza Lima Renzo Garcés le entró fuerte a José Carabalí cerca al área y el árbitro no dudó en amonestarlo. 20:20 16' Atajadón del arquero de la 'U' Kevin Quevedo quedó mano a mano con el portero de Universitario, pero Miguel Vargas le puso el pecho a la situación y atajó el remate. 20:15 11' Partido de ida y vuelta Ambos equipos aguardan en su campo cuando no tienen el balón y realizan contragolpes cuando lo recuperan. Universitario tiene mayor control del esférico hasta ahora. 20:09 4' El VAR salvó a Luis Advíncula El árbitro fue el VAR para revisar la falta de Luis Advíncula y determinó que no era para expulsión, pero sí le mostró la tarjeta amarilla. 20:05 1' Roja en Alianza Lima Luis Advíncula es expulsado por elevar el codo y darle en la cabeza a Jairo Concha. El árbitro estaba muy cerca y no dudó en mostrarle la tarjeta roja. 20:02 ¡Empezó el clásico! La gente de Alianza Lima movió la pelota y ya se juega la primera mitad del partido. 19:53 Los titulares ya salen al campo Los titulares de ambos ya están en el campo de juego para saludarse e iniciar con una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano. 19:31 Mano Menezes llegó al Estadio Monumental 19:27 Sekou Gassama bajó de peso En L1 MAX indicaron que el delantero de Universitario bajó aproximadamente seis kilos. 19:26 Miguel Silveira habló sobre el clásico 19:19 Pifias cuando Alianza Lima sale a la cancha El cuadro blanquiazul saltó a la cancha del Monumental ante las pifias de los hinchas de Universitario. 19:17 Para el recuerdo Universitario salió a la cancha del Estadio Monumental como en los 90. 19:14 Declaración de Pablo Guede 19:01 Alineación de Alianza Lima El once de Pablo Guede para el clásico: Alejandro Duarte, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. 18:47 Alineación confirmada de Universitario Este es el once de Rabanal para el clásico: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera. 18:32 Federico Girotti no acompañó a la delegación de Alianza Lima Estrada y Jean Pierre Archimbaud acompañaron a la delegación de Alianza Lima. No fue Girotti. Ambos jugadores no fueron convocados. 18:32 Alianza Lima llegó al Monumental Con un gran resguardo policial, el conjunto blanquiazul ya se encuentra en el recinto de Universitario. 18:29 ¿Por qué Bryan Reyna no fue convocado para el clásico? Según contó Gustavo Peralta en L1 MAX, Javier Rabanal decidió apostar por otros refuerzos que estaban esperando su oportunidad desde hace tiempo. 18:08 Paolo Guerrero disputará su primer clásico en el Monumental El delantero de Alianza Lima regresa al Estadio Monumental para disputar su primer clásico. 18:05 Universitario llegó al Estadio Monumental Con Aldo Corzo y Anderson Santamaría, quienes no fueron convocados. Todo el plantel de la U llegó al Estadio Monumental. 17:43 Nuevo comunicado de Alianza Lima 17:37 Largas colas para el ingreso de los hinchas al Monumental Los fanáticos de Universitario llegaron al Monumental y están realizando largas colas para poder ingresar al recinto crema. 16:57 El clásico es con hinchada local El clásico se jugará en el Estadio Monumental y solo está permitido el ingreso de los hinchas de Universitario. El cuadro crema pidió a sus fanáticos usar la camiseta. 16:56 'Lleno Monumental' para el clásico Universitario informó que se vendieron todas las entradas. 16:29 Historial entre Universitario vs Alianza Lima A lo largo de la historia, los duelos entre cremas y blanquiazules registran 93 triunfos de los 'merengues', 77 empates y 104 victorias de los 'íntimos'. 16:26 Últimos 5 resultados entre Universitario vs Alianza Lima Universitario 0-0 Alianza Lima (Liga 1 2025)

Alianza Lima 1-1 Universitario (Liga 1 2025)

Universitario 2-1 Alianza Lima (Liga 1 2024)

Alianza Lima 0-1 Universitario (Liga 1 2024)

Alianza Lima 0-2 Universitario (Liga 1 2023) 16:10 Liga 1 resalta a ídolos de Universitario y Alianza: "La grandeza está en los ídolos. Universitario y Alianza Lima también son gigantes por las leyendas que hicieron historia con sus respectivas camisetas", publicó la cuenta oficial de la Liga 1. 16:05 Alianza Lima brindó su apoyo a los heridos del banderazo: Fernando Cabada, gerente general de nuestra institución, acudió personalmente a ofrecer su apoyo a los heridos que se encuentran en el Hospital 2 de Mayo, Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo. 15:11 Bryan Reyna no debutará con Universitario en el clásico El gran fichaje de Universitario, Bryan Reyna deberá esperar su oportunidad para hacer su estreno con los cremas en la siguiente fecha. Rabanal decidió no convocarlo para el clásico. 15:08 Javier Rabanal con la obligación de ganar El entrenador español necesita ganar a Alianza Lima para continuar en Universitario. Hay cuestionamientos por el nivel de su equipo. 14:56 Lista de convocados de Alianza Lima Duarte, Viscarra, Garcés, Chaves, Advíncula, Carbajal, Huamán, Antoni, Vélez, Gaibor, Burlamaqui, Pavés, Gentile, Cari, J. Castillo, E. Castillo, Cantero, Guerrero, Ramos y Quevedo. 14:41 ¿Cómo llegar al Estadio Monumental? Las vías para poder llegar al Estadio Monumental. 14:37 Objetos prohibidos Para el clásico, todos los asistentes deben portar su DNI. Además, Universitario expresó que está terminantemente prohibido el uso de bengalas dentro del estadio. 14:11 Federico Girotti fuera de la convocatoria de Alianza Lima El delantero argentino no será considerado para el clásico ante Universitario por decisión técnica. 13:33 Árbitro del clásico Universitario vs Alianza Lima Árbitro Principal: Jordi Espinoza

Asistentes: Michael Orué y Albert Alarcón

Cuarto Árbitro: Walter Guadalupe

VAR: Víctor Cori 13:16 Últimos 5 partidos de Alianza Lima Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II (Liga 1 2026)

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima (Liga 1 2026)

Alianza Lima 3-1 Melgar (Liga 1 2026)

UTC 0-1 Alianza Lima (Liga 1 2026)

Alianza Lima 1-0 Sport Boys (Liga 1 2026) 13:14 Últimos 5 partidos de Universitario Comerciantes Unidos 0-0 Universitario (Liga 1 2026)

Universitario 2-0 UTC (Liga 1 2026)

Chankas 3-1 Universitario (Liga 1 2026)

Universitario 1-0 FC Cajamarca (Liga 1 2026)

Sporting Cristal 2-2 Universitario (Liga 1 2026) 12:30 Alex Valera se recuperó Se reportó en L1 MAX que Alex Valera tenía fiebre en la antesala del clásico. Sin embargo, el delantero amaneció bien y será titular. 12:24 Universitario y los 5 jugadores que quedaron fuera El DT Rabanal decidió dejar fuera de la nómina a Anderson Santamaría, Hugo Ancajima, Aldo Corzo, Paolo Reyna y Bryan Reyna. 12:21 Convocados de Universitario Estos son los elegidos por Javier Rabanal para el clásico en el Monumental. 12:03 Universitario vs Alianza Lima: pronóstico y cuánto paga Sobre el papel, Universitario se perfila ligeramente como favorito ante Alianza Lima. Las casas de apuestas pagan en promedio 2.12 el triunfo crema, 3.15 el empate y 3.45 la victoria de los blanquiazules. 12:01 ¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima? La transmisión del partido entre Universitario vs Alianza Lima se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores de Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV. 11:07 Alianza Lima lamenta el fallecimiento de hincha A través de redes sociales, el club blanquiazul confirmó el fallecimiento del aficionado que estuvo en el banderazo realizado en Matute. 11:04 Universitario se pronuncia tras tragedia en Matute Dado lo acontecido en el Estadio Alejandro Villanueva, Universitario emitió comunicado ante los hinchas previo al clásico. 10:05 Posible alineación de Universitario Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera. 10:05 Posible alineación de Alianza Lima Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. 09:38 Tragedia en Matute: banderazo de Alianza Lima dejó un fallecido En horas de la noche del pasado 3 de abril, se reportó un fallecido y 47 heridos durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima en Matute. Una avalancha ocasionó esta tragedia que sigue en investigación. 09:36 ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima? El clásico entre las escuadras cremas y blanquiazules inicia a partir de las 8.00 pm. (horario peruano). 09:36 ¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima? El partido entre Universitario vs Alianza Lima se juega HOY, sábado 4 de abril, en el Estadio Monumental de Ate. 09:06 Universitario vs Alianza Lima: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias del clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.

Universitario vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas del partido

Alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.

Alineación de Universitario vs. Alianza Lima.

Alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alineación de Alianza Lima vs. Universitario.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Alianza Lima, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México y Centroamérica: 19:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 22:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

España: 03:00 horas (del domingo 5)

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO?

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes seguir el partido ONLINE por internet mediante las plataformas L1 MAX App, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping, previo pago por suscripción.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Universitario vs. Alianza Lima?

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Universitario vs. Alianza Lima: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Universitario de Deportes parte con un ligero favoritismo para imponerse a Alianza Lima, esto de acuerdo a las principales casas de apuestas. A continuación, te mostramos las cuotas del clásico de los clásicos del fútbol peruano para que realices la jugada que mejor te parezca:

Casas de apuestas Universitario Empate Alianza Lima Te Apuesto 2.21 3.08 3.67 Betsson 2.22 3.10 3.30 Apuesta Total 2.19 3.23 3.65 Betano 2.18 3.20 3.67 Caliente 2.15 3.15 3.45

¿Cómo llega Universitario al clásico de la Liga 1 Perú?

La ‘U’ necesita un triunfo para recortar distancias con los punteros y para cumplir dicho objetivo tiene disponible toda su artillería con el fin de sumar de a tres, además tendrá el respaldo de su afición, que promete abarrotar el recinto de Ate.

Recordemos que el elenco ‘crema’ lleva siete partidos sin caer ante los íntimos y su última derrota fue el Torneo Apertura 2023, cuando cayeron por 2-1 en el Monumental.

Universitario quiere alargar su buena racha ante su clásico rival

¿Cómo llega Alianza Lima al clásico de la Liga 1 Perú?

El cuadro blanquiazul es uno de los líderes del certamen y una victoria ante el ‘compadre’ no solo los consolidaría en esa posición, también dejaría prácticamente fuera de carrera a un rival directo.

Se espera que Fernando Gaibor y Renzo Garcés reaparezcan tras superar sus lesiones, mientras que Esteban Pavez es duda tras estar recuperándose de un desgarro.

Alianza Lima apunta a sumar de a tres en el Monumental

Universitario vs. Alianza Lima: últimos enfrentamientos

Universitario 0-0 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 1-1 Universitario | Apertura 2025

Universitario 2-1 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 0-1 Universitario | Apertura 2024

Alianza Lima 0-2 Universitario | Final Liga 1 2023 (vuelta)

¿En qué estadio juega Universitario vs. Alianza Lima?

Estadio Monumental U Marathon se ubica en el distrio de Ate.

Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental U Marathon, recinto ubicado en el distrito limeño de Ate y que tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

Universitario vs. Alianza Lima: precio de entradas para el clásico

Ticketmaster es la boletería encargada de la venta de entradas del Universitario vs Alianza Lima. Conoce los precios del partido. Solo quedan en occidente.