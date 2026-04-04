El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 terminó con victoria merengue por 1-0. En ese escenario, se esperaba que este partido marcara el debut del nuevo refuerzo crema, Bryan Reyna; sin embargo, el extremo no fue incluido en la lista. Según información del periodista Gustavo Peralta en L1 Max, se conoció el por qué de la decisión de Javier Rabanal respecto al 'Picante'.

Peralta indicó que el técnico español optó por no incluirlo para dar prioridad a los jugadores que llegaron antes que él.

Se conoció por qué Javier Rabanal no convocó a Bryan Reyna. Foto: composición Líbero/Universitario

Se reveló por qué Bryan Reyna no fue convocado para el clásico ante Alianza Lima

A pesar de los rumores que sugerían que el ‘Picante’ no podía jugar en la ‘U’ debido a un conflicto económico entre Alianza y Belgrano, la realidad es diferente según la información disponible.

“Hay mucha gente está rumoreando que Bryan Reyna no sale en lista porque con Belgrano hay un tema de que no puede jugar debido a algo relacionado con el porcentaje de Alianza, pero no es así. Me dicen desde Universitario que es una decisión netamente técnica de Rabanal, para darle, en este caso, la oportunidad o el lugar a aquellos que están antes que él esperando una chance. Hay mucha gente comentando lo mismo”, fue la explicación del periodista deportivo.

¿Cómo quedó el Universitario vs Alianza Lima?

Universitario de Deportes logró sacar una importante victoria frente a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro jugador en el Estadio Monumental terminó 1-0 a favor de los cremas.