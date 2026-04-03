Universitario vs. Alianza Lima: alineación confirmada de Rabanal y Guede para el clásico

Dentro de poco viviremos el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal están obligados a ganar para acercarse al primer puesto. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede quieren dar un batacazo y silenciar el Monumental para seguir en lo más alto de la Liga 1.

Alineación de Universitario vs. Alianza Lima

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.

Javier Rabanal sabe que no tiene margen de error en este clásico, luego de ser cuestionado por el bajo rendimiento del plantel de Universitario en los últimos partidos. Por ello, el español alista a sus mejores jugadores desde el inicio. En el arco estarpa nuevamente Miguel Vargas, quien buscará mantener su valla invicta.

Universitario debe mejorar su desempeño de cara al clásico ante Alianza Lima

En la defensa no se prevén cambios, siguiendo el esquema 3-5-2 con la jerarquía defensiva de Fara, Riveros y Di Benedetto. Por su parte, el mediocampo contará con el regreso de Jairo Concha al titularato, quien ya cumplió con su suspensión, así como la continuidad de Pérez Guedes para buscar juego asociativo. Además, la ‘U’ buscará hacer daño por las bandas con la proyección de Andy Polo y José Carabalí.

En cuanto al ataque se mantendrá la dupla de Álex Valera y Lisandro Alzugaray, quienes se han afianzado en el titularato y son las principales cartas de gol del equipo. ‘Valegol’ sigue siendo el ‘9’ principal y buscará anotarle al clásico rival; mientras que el argentino es el segundo máximo goleador con dos anotaciones.

Alineación de Alianza Lima vs. Universitario

Alejandro Duarte, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima también buscará poner desde el inicio a sus mejores jugadores, luego de que han logrado consolidarse como uno de los líderes y con un impresionante invicto. Pablo Guede apostará por su alineación habitual y le volverá a dar el respaldo a Alejandro Duarte en el arco.

Alianza Lima busca romper una mala racha de tres años sin ganar un clásico

En la defensa contarán con la presencia de Renzo Garcés, recuperado de sus molestias y listo para volver a demostrar su importancia en el equipo, donde es el goleador. Además, en las bandas cuentan con Advíncula y Huamán, ambos en gran momento.

En el medio campo, la gran duda es la presencia de Esteban Pavez, quien viene recuperándose de un desgarro y todo apunta a que su lugar lo ocupará Jesús Castillo. Sin embargo, la pieza más importante del equipo será Jairo Vélez, determinante con su manejo del balón. En el ataque no habrá grandes cambios y Paolo Guerrero seguirá siendo el principal arma en el área, buscando romper el arco rival.