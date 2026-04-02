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¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?
Partido de Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú desde el estadio Monumental.
VER partido Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por internet GRATIS | Ambos clubes chocan este sábado por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Este importante clásico, que es en el estadio Monumental de Ate, empezó a las 8:00 p. m. (hora peruana) y la transmisión de TV va por Liga 1 MAX. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.
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Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: alineaciones oficiales del partido
Alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.
Alineación de Universitario vs. Alianza Lima.
Alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
Alineación de Alianza Lima vs. Universitario.
¿Cuándo es el clásico Universitario vs. Alianza Lima?
El encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima se llevará a cabo este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. Dado que la ‘U’ es el equipo local, solo se permitirá la entrada a los aficionados cremas.
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs. Alianza Lima, válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:
- México y Centroamérica: 7.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (día siguiente)
Universitario vs. Alianza Lima: horario del clásico en Estados Unidos
|Ciudad/Estado
|Horarios
|Washington D.C. / Nueva York / Miami
|9:00 p.m.
|Chicago / Houston / Dallas
|8:00 p.m.
|Denver
|6:00 p. m.
|Los Ángeles / San Francisco / Seattle
|5:00 p.m.
|Anchorage (Alaska)
|4:00 p.m.
|Honolulu (Hawái)
|3:00 p.m.
¿Dónde ver el clásico Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO?
El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO ONLINE por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), un canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win TV, Zappin, Bitel, BestCable, Cabli Visión Perú y Mi Fibra.
Universitario vs. Alianza Lima: historial de clásico del fútbol peruano
El primer enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima tuvo lugar el 23 de septiembre de 1928, con una victoria de 1-0 para los cremas. Desde entonces, se han jugado un total de 375 partidos oficiales.
- Victorias de Alianza Lima: 142
- Victorias de Universitario: 126
- Empates: 107
Universitario vs. Alianza Lima: últimos 5 resultados
24.8.25 | Universitario 0-0 Alianza Lima
5.4.25 | Alianza Lima 1-1 Universitario
26.7.24 | Universitario 2-1 Alianza Lima
10.2.24 | Universitario 1-0 Alianza Lima
8.11.23 | Alianza Lima 0-2 Universitario
Universitario vs. Alianza Lima: precio de entradas para el clásico de Liga 1 Perú
- Norte: S/ 60
- Sur: S/ 60
- Oriente: S/ 150
- Occidente (lateral): S/ 180
- Occidente (central): S/ 250
- Palco Monumental: S/ 200
- Experiencia crema: S/ 2000
Universitario informó que se agotaron las localidades norte, sur, oriente y palco crema.
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