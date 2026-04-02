¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

VER partido Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por internet GRATIS | Ambos clubes chocan este sábado por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Este importante clásico, que es en el estadio Monumental de Ate, empezó a las 8:00 p. m. (hora peruana) y la transmisión de TV va por Liga 1 MAX. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen por Libero.pe.

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: alineaciones oficiales del partido

Alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.

Alineación de Universitario vs. Alianza Lima.

Alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alineación de Alianza Lima vs. Universitario.

¿Cuándo es el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima se llevará a cabo este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. Dado que la ‘U’ es el equipo local, solo se permitirá la entrada a los aficionados cremas.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs. Alianza Lima, válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (día siguiente)

Universitario vs. Alianza Lima: horario del clásico en Estados Unidos

Ciudad/Estado Horarios Washington D.C. / Nueva York / Miami 9:00 p.m. Chicago / Houston / Dallas 8:00 p.m. Denver 6:00 p. m. Los Ángeles / San Francisco / Seattle 5:00 p.m. Anchorage (Alaska) 4:00 p.m. Honolulu (Hawái) 3:00 p.m.

¿Dónde ver el clásico Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO ONLINE por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), un canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win TV, Zappin, Bitel, BestCable, Cabli Visión Perú y Mi Fibra.

Universitario vs. Alianza Lima: historial de clásico del fútbol peruano

El primer enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima tuvo lugar el 23 de septiembre de 1928, con una victoria de 1-0 para los cremas. Desde entonces, se han jugado un total de 375 partidos oficiales.

Victorias de Alianza Lima: 142

Victorias de Universitario: 126

Empates: 107

Universitario vs. Alianza Lima: últimos 5 resultados

24.8.25 | Universitario 0-0 Alianza Lima

5.4.25 | Alianza Lima 1-1 Universitario

26.7.24 | Universitario 2-1 Alianza Lima

10.2.24 | Universitario 1-0 Alianza Lima

8.11.23 | Alianza Lima 0-2 Universitario

Universitario vs. Alianza Lima: precio de entradas para el clásico de Liga 1 Perú

Norte: S/ 60

Sur: S/ 60

Oriente: S/ 150

Occidente (lateral): S/ 180

Occidente (central): S/ 250

Palco Monumental: S/ 200

Experiencia crema: S/ 2000

Universitario informó que se agotaron las localidades norte, sur, oriente y palco crema.