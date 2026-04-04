Rabanal dejó duro comentario sobre los convocados de la U para el clásico: "Que no le guste..."

Es noche de clásico y todo el mundo estará atento a lo que suceda en el partido entre Universitario vs. Alianza Lima. Precisamente previo al duelo de la Liga 1, Javier Rabanal dio fuertes declaraciones sobre lo que fue su lista de convocados con grandes ausencias y muchas críticas por parte de la hinchada merengue. Te contamos qué dijo.

Resulta que el DT de la 'U' venía recibiendo quejas por su rendimiento y estas aumentaron luego de su convocatoria para el compromiso. Por ello, no dudó en contar por qué dejó fuera a jugadores de alto nivel y experiencia como, por ejemplo, Anderson Santamaría.

“Fue muy díficil, se cayó Anderson porque andaba con un problema en el talón. Hay algunos que no están al 100%, cómo Riveros. Al final salió una lista más allá de que no le guste a todo el mundo”, indicó Javier Rabanal ante las cámaras de L1 MAX.

Con ello, explicó que dejar fuera del clásico a Anderson Santamaría no fue porque quisiera, sino por su estado físico. Recordemos que otro de los futbolistas que tampoco fue convocado es Aldo Corzo, quien se perderá el Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1 2026. Este duelo es crucial para lo que suceda más adelante en el Torneo Apertura.

Universitario vs. Alianza Lima: hora y dónde ver

El partido inicia a las 20.00 horas y promete un estadio repleto de hinchas. Asimismo, la transmisión del clásico será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO.