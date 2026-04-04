Alianza Lima aseguró que ellos no organizaron el banderazo: "La convocatoria fue promovida por..."

Faltan pocas horas para que se viva el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. No obstante, como es sabido, previo a este gran duelo se vivió una triste noticia, donde hinchas del club blanquiazul sufrieron una terrible tragedia luego de que, durante el banderazo, se registrara una avalancha de personas que dejó a un fallecido y varios heridos.

Tras esto, vía redes sociales, Alianza Lima se pronunció mediante un comunicado, en el que informaron que desde el primer momento en que se conoció lo ocurrido tomaron acciones con el fin de salvaguardar a su gente; no obstante, dejaron en claro que este banderazo no fue promovido por ellos.

Comunicado de Alianza Lima

“(…) El Club mantiene contacto permanente con los familiares del hincha fallecido, a quienes se les viene brindando el acompañamiento y el apoyo económico correspondiente, como muestra de nuestra absoluta solidaridad en este difícil momento”.

“Venimos colaborando activamente con todas las autoridades en el desarrollo de las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos con total transparencia”.

“Es importante señalar que los “banderazos” son expresiones tradicionales e históricas de los hinchas, que suceden en escenarios deportivos de todas las ligas y países del mundo, de manera espontánea y como muestra de aliento al equipo”.

“Cabe resaltar que dicha convocatoria fue promovida por la propia hinchada, sin que sea organizada, autorizada ni promovida por parte del Club”.

Comunicado de Alianza Lima

¿Qué se sabe de los hinchas heridos?

Cabe señalar que, de acuerdo con lo más reciente informado por el conjunto de La Victoria, su gerente general, Fernando Cabada, asistió al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Arzobispo Loayza y a la Clínica San Pablo como muestra de apoyo a los afectados. Además, informaron lo siguiente:

“Esta mañana, Alianza Lima brindó su apoyo a los heridos que aún se encuentran en el Hospital 2 de Mayo, Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo”.

“Fernando Cabada, gerente general de nuestra institución, acudió personalmente a ofrecer su apoyo a los heridos en representación del club”.

“De las 39 personas heridas y trasladadas a estos nosocomios, 29 de ellos fueron dados de alta y ocho continúan en observación y atención”, se lee en su post vía X.