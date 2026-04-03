Tragedia en Matute: un fallecido y decenas de heridos dejó incidente en banderazo de Alianza Lima

En horas de la noche del pasado viernes 3 de abril, se reportó un hecho lamentable en la Tribuna Sur de Matute durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima. Se había informado previamente que un muro colapsó en el recinto deportivo de La Victoria, pero finalmente se trató de una avalancha en las gradas que dejó un fallecido y al menos 47 heridos.

(VIDEO: La República)

Ministerio de Salud reportó incidente en Matute

El primer reporte indicó que una estructura del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, colapsó en medio del aliento de hinchas blanquiazules en la Tribuna Sur. El MINSA reportó que 60 personas heridas que están siendo atendidas de inmediato. Algunos de hechos han sido trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Conforme pasaron los minutos, ña Cuarta Comandancia de Lima Centro informó el fallecimiento de una persona.

Bomberos y ambulancias en las afueras de Matute tras accidente dentro del estadio. Foto: Elvis Cairo /URPI-LR.

“El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De acuerdo con el reporte preliminar, se registran 60 personas lesionadas, quienes vienen siendo evaluadas y atendidas. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, informó el MINSA.

Comunicado MINSA sobre incidente en Matute.

Los hinchas de Alianza Lima acordaron ingresar a la Tribuna Sur de Matute como parte del tradicional banderazo a puertas del clásico del fútbol peruano ante Universitario. Cientos de aficionados se hicieron presente en el Estadio Alejandro Villanueva, cuando de un momento a otro se generó un incidente que dejó heridos en las gradas.

En primera instancia, se había reportado que algunos hinchas tuvieron que ser rescatados por estar atrapados bajo el muro, sufriendo falta de oxígeno durante esos minutos de tensión. Bomberos y ambulancias se hicieron presente en el acto para atender a cada uno de los afectados. Se espera una evaluación exacta de lo acontecido para conocer las causas de los hechos.

Bomberos y ambulancias en las afueras de Matute. Foto: Captura Canal N.

Actualización de incidente en Matute

En horas de la noche del viernes 3 de abril, efectivos policiales se ubicaron en las afueras del Estadio Alejandro Villanueva para conocer detalles de lo ocurrido. Se esperan reportes oficiales de las causas de este incidente. Del mismo modo, el brigadier Marco Pajuelo declaró a los medios de prensa que no han encontrado alguna estructura dañada en los interiores del Estadio Alejandro Villanueva. Se espera una observación total de las autoridades para encontrar la causa de este incidente.

“Ha habido un lamentable incidente en Matute, en la cual ha habido 47 personas heridas. El objetivo de mi visita es garantizar la atención de salud de todos los heridos en los hospitales. Lamentablemente hay un fallecido“, declaró Juan Carlos Velasco, ministro de salud.

Persona fallece en Matute

En los últimos minutos, se reportó una persona fallecida en el Estadio Alejandro Villanueva. La víctima se encuentra dentro de las instalaciones, mientras que la PNP se ubica en los alrededores del recinto deportivo para seguir con el procedimiento respectivo.

Alianza Lima emitió comunicado tras tragedia en Matute

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas. Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares.“, se lee en el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima.

Liga 1 confirma que sí se jugará el clásico

Ante las informaciones que se reportaron desde Matute, la Liga 1 lamentó todo lo sucedido en la Tribuna Sur de dicho recinto deportivo. Por otra parte, confirmó que el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará de acuerdo a la programación estipulada.

Liga 1 se pronunció sobre los incidentes que dejó un fallecido en Matute.

Universitario se pronunció tras tragedia en Matute

“Universitario expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos. En ese contexto [...] hacemos un llamado a todos nuestros hinchas a vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso“, se lee en el comunicado de los cremas.