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Universitario emitió comunicado ante la tragedia ocurrida en Matute: "Respeto"
Luego de la tragedia en Matute con los hinchas de Alianza Lima, Universitario de Deportes se pronunció a horas de afrontar el clásico del fútbol peruano.
Ante los hechos ocurridos en Matute durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima, el Club Universitario de Deportes emitió un comunicado para dejar su sentir por todas las personas afectadas en el incidente acontecido en la Tribuna Sur del recinto deportivo de La Victoria. Asimismo, lamentó el sensible fallecimiento de un aficionado.
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Universitario se pronuncia tras tragedia en Matute
A través de redes sociales, Universitario dejó en claro su postura ante este hecho y pide a sus hinchas que se trasladen al campo del Monumental con “responsabilidad, respeto y compromiso“. Siguiendo esa línea, solicita a sus seguidores que tengan una conducta ejemplar antes, durante y después del clásico ante Alianza Lima.
“Universitario expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos. En ese contexto [...] hacemos un llamado a todos nuestros hinchas a vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso“, se lee.
Del mismo modo, aclara que el rumor de que la ‘U‘ iba a brindar palcos para los hinchas de Alianza Lima es totalmente falso. Solo estará permitido el ingreso de aficionados cremas al Estadio Monumental, tal cual se estableció ante las respectivas autoridades.
Comunicado de Universitario.
¿A qué hora se juega el clásico Universitario vs Alianza Lima?
Este partido entre Universitario vs Alianza Lima se disputa HOY, sábado 4 de abril, a partir de las 20.00 horas locales en el Estadio Monumental de Ate. Pese a la tragedia suscitada en Matute, la Liga 1 confirmó de manera oficial que el cotejo entre blanquiazules y cremas se llevará a cabo tal cual estaba establecido en la programación.
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