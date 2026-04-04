Abogado deportivo reveló medidas contra Alianza Lima tras tragedia en Matute: "Sanciones disciplinarias"

Ante la tragedia acontecida en Matute, el reconocido abogado deportivo internacional, Marcelo Bee Sellares, informó a sus seguidores todo lo que le puede venir a Alianza Lima en lo que se desarrollan las investigaciones respectivas en el recinto deportivo. Conoce todo los puntos a tratar ante el incidente en la Tribuna Sur del Estadio Alejandro Villanueva.

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¿Alianza Lima será sancionado tras tragedia en Matute?

A través de las redes sociales, el abogado indicó que las investigaciones tendrán como conclusión el nivel de responsabilidad de Alianza Lima ante la presencia aglomerada de hinchas en la Tribuna Sur. Debido a que no fue un partido oficial, se indagará si este suceso contaba con las garantías respectivas. De corroborarse alguna negligencia, las sanciones se ejecutarán de acuerdo a los estándares de la FIFA y FPF.

“El fallecimiento ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva se encuentra bajo investigación para determinar circunstancias, causa del hecho y eventuales responsabilidades. En el plano reglamentario, conforme a los estándares de la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, rige el principio de responsabilidad del club organizador por el orden y la seguridad (criterio objetivo), lo que podría dar lugar a sanciones disciplinarias si se verifican incumplimientos“

Como bien indica el especialista legal deportivo, el foco de estas investigaciones serán sobre un hecho “organizado, autorizado o tolerado“ por Alianza Lima.

Abogado Marcelo Bee Sellares reporta las posibles sanciones a Alianza Lima.

Alianza Lima emitió comunicado ante incidente en Matute

Mediante un comunicado en redes sociales, Alianza Lima se pronunció tras lo sucedido en Matute y lamentó el fallecimiento de uno de los hinchas blanquiazules durante banderazo.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas. Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo“, se lee.