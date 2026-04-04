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Municipalidad de La Victoria clausuró el Alejandro Villanueva tras tragedia con hinchas de Alianza
La Municipalidad de La Victoria decidió clausurar Matute luego de la tragedia ocurrida en la tribuna sur en el banderazo de Alianza Lima.
Luego de la tragedia ocurrida en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva en el banderazo de Alianza Lima, la Municipalidad de La Victoria optó por cerrar temporalmente las instalaciones Matute mientras se realizan las investigaciones sobre el suceso. La tragedia dejó un hincha blanquiazul muerto y 47 heridos.
Municipalidad de La Victoria clausuró el Estadio Alejandro Villanueva tras tragedia con hinchas de Alianza Lima
El incidente tuvo lugar la noche del viernes 3 de abril, durante el banderazo previo al encuentro entre Alianza Lima y Universitario. Según las primeras versiones, una gran concentración de personas en la tribuna sur habría provocado un aplastamiento, lo que originó la emergencia.
Según datos oficiales, treinta y nueve personas resultaron heridas y hubo solo una persona fallecida. Equipos de emergencia, entre ellos bomberos y unidades del SAMU, se presentaron rápidamente en el lugar y trasladaron a los heridos a varios centros médicos, incluyendo el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo.
Municipalidad de La Victoria clausuró el Estadio Alejandro Villanueva
El brigadier Marco Pajuelo, de los bomberos, explicó que aún no se ha confirmado la causa exacta de la muerte, pero se estima que fue consecuencia del aplastamiento ocasionado por el tumulto.
Por su parte, la Municipalidad de La Victoria aclaró que el evento no había sido autorizado ni contaba con los permisos de seguridad necesarios para actividades con grandes concentraciones de personas, lo que llevó a la clausura temporal del estadio hasta que se esclarezcan los hechos.
Alianza Lima lanzó comunicado sobre tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva
Alianza Lima decidió explicar la tragedia sucedida en el Estadio Alejandro Villanueva con sus hinchas en cinco puntos importantes que son los siguientes:
- Sentimos profundamente lo sucedido y extendemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de la persona que perdió la vida, al igual que nuestra solidaridad con quienes resultaron lesionados.
- Desde el inicio, se pusieron en marcha de forma inmediata los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias, proporcionando asistencia adecuada a los afectados y a sus familiares.
- Estamos trabajando de manera abierta y cooperativa con las autoridades pertinentes, con el objetivo de ayudar a aclarar los hechos que son objeto de investigación con absoluta claridad.
- Es importante señalar que, según los datos iniciales disponibles, el incidente no está vinculado con paredes ni con problemas estructurales del estadio.
- Ratificamos nuestra dedicación a proporcionar información a la ciudadanía acerca del progreso de los eventos.
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