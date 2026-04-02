Pronósticos y apuestas de Universitario vs Alianza Lima: cuánto paga el clásico Liga 1 2026

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate, por lo que será el primer clásico del año 2026. Dicho cotejo corresponde a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 y puede definir el futuro de lo que le depara al certamen local. Este enfrentamiento se disputa HOY, sábado 4 de abril, a partir de las 20.00 horas locales con transmisión de L1 MAX. Aquí te dejamos los principales pronósticos y apuestas que brindan a los millones de aficionados.

¿Cuánto paga Universitario vs. Alianza Lima?

Estas son las cuotas actualizadas del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 que se jugará en el Estadio Monumental de Ate:

CASAS DE APUESTAS UNIVERSITARIO EMPATE ALIANZA LIMA Betsson 2.22 3.10 3.30 Betano 2.18 3.15 3.55 Bet365 2.20 3.00 3.50 1XBet 2.23 3.08 3.34 Doradobet 2.30 3.14 3.60

Universitario vs. Alianza Lima: pronóstico y quién es favorito para las casas de apuestas

Según las casas de apuestas, Universitario de Deportes parte como favorito para llevarse la victoria en casa ante Alianza Lima en esta primera edición del clásico 2026. Ambos elencos llegan en momentos totalmente ajenos, pero el cuadro crema se hace fuerte de local y busca a como de lugar recortar distancias contra los blanquiazules.

Otra opción es el tema de goles. De los últimos cinco encuentros de ambos conjuntos, se tiene un promedio de dos goles por partido, exceptuando el de julio del 2024 donde los cremas ganaron 2-1. Fuera de ello, el partido no ha superado la cuota de 1.5+ para los aficionados que apuestan semana a semana.

Últimos 10 resultados de Universitario vs. Alianza Lima

Universitario 0-0 Alianza Lima (Liga 1 2025)

Alianza Lima 1-1 Universitario (Liga 1 2025)

Universitario 2-1 Alianza Lima (Liga 1 2024)

Alianza Lima 0-1 Universitario (Liga 1 2024)

Alianza Lima 0-2 Universitario (Final Liga 1 2023)

Universitario 1-1 Alianza Lima (Final Liga 1 2023)

Alianza Lima 0-0 Universitario (Liga 1 2023)

Universitario 1-2 Alianza Lima (Liga 1 2023)

Alianza Lima 0-2 Universitario (Liga 1 2022)

Universitario 1-4 Alianza Lima (Liga 1 2022)

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

En lo que va del año, la ‘U‘ ha ganado cada uno de sus cuatro partidos que ha afrontado de local en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En lo que respecta a su último encuentro, los dirigidos por Javier Rabanal vienen de igualar sin goles ante Comerciantes Unidos y se ubican en la cuarta posición de la tabla de posiciones con 15 unidades (se encuentran a cinco puntos de Alianza Lima).

Por su parte, Alianza Lima no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de visitante en esta temporada 2026 de las Liga 1: dos empates y dos victorias. Los blanquiazules, junto a Chankas, son los únicos invictos del Torneo Apertura, por lo que buscarán sostener su estadística positiva en el clásico ante los cremas. Los dirigidos por Pablo Guede son líderes con 20 puntos.

Posibles alineaciones de Universitario vs. Alianza Lima

Universitario: Romero, Fara, Santamaría, Di Benedetto, Inga, Polo, Pérez Guedes, Castillo, Carabalí, Alzugaray y Alex Valera.

Alianza Lima: Duarte, Huamán, Antoni, Garcés, Advíncula, Castillo, Cantero, Vélez, Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs Alianza Lima se juega a partir de las 20.00 horas locales este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscan a como de lugar los tres puntos para recortar distancias con los blanquiazules en la tabla de posiciones.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima por TV y streaming?

El clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Win y Claro TV. También tienes la opción vía streaming a través de DGO y Movistar TV App.