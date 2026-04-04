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Martín Pérez Guedes casi rompe en llanto tras vencer a Alianza Lima: "Es un..."

Universitario venció a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes, y el volante casi se quiebra tras la victoria por la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Martín Pérez Guedes casi rompe en llanto.
Martín Pérez Guedes casi rompe en llanto.
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El clásico se pintó de crema. Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura. Tras el compromiso, Martín Pérez Guedes, autor del gol, casi rompe en llanto y contó un complicado momento que le tocó vivir este año.

Luis Advíncula fue expulsado en los primeros minutos. Foto: composición Líbero/L1 Max

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Uno de los elementos más emblemáticos que ha tenido la 'U' a lo largo de su tricampeonato ha sido Martín Pérez Guedes, mediocampista argentino que muchas veces ha sido pieza clave, así como hoy con su anotación ante Alianza Lima. Por ello, fue entrevistado brevemente por L1 MAX una vez que se terminó el compromiso.

"El grupo tiene mucho crédito para que la gente confíe en nosotros. Es un año difícil porque estoy lejos de la familia", indicó Martín Pérez Guedes tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate.

Sin embargo, no terminó con la breve charla debido a que al mencionar a sus seres queridos se le hizo un nudo en la garganta y pidió perdón ante las cámaras por no poder continuar conversando, y se marchó notablemente afectado. Si bien no especificó que le sucedió, es evidente que este año ha pasado por un complicado momento familiar.

¿En qué clubes ha jugado Martín Pérez Guedes?

Estos fueron sus equipos:

  • Huracán de Tres Arroyos
  • Olimpo
  • Quilmes
  • Temperley
  • Mitre
  • Defensores de Belgrano
  • Odisha FC
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • San Martín
  • Melgar
  • Universitario

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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