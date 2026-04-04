Martín Pérez Guedes casi rompe en llanto tras vencer a Alianza Lima: "Es un..."

El clásico se pintó de crema. Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura. Tras el compromiso, Martín Pérez Guedes, autor del gol, casi rompe en llanto y contó un complicado momento que le tocó vivir este año.

Uno de los elementos más emblemáticos que ha tenido la 'U' a lo largo de su tricampeonato ha sido Martín Pérez Guedes, mediocampista argentino que muchas veces ha sido pieza clave, así como hoy con su anotación ante Alianza Lima. Por ello, fue entrevistado brevemente por L1 MAX una vez que se terminó el compromiso.

"El grupo tiene mucho crédito para que la gente confíe en nosotros. Es un año difícil porque estoy lejos de la familia", indicó Martín Pérez Guedes tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate.

Sin embargo, no terminó con la breve charla debido a que al mencionar a sus seres queridos se le hizo un nudo en la garganta y pidió perdón ante las cámaras por no poder continuar conversando, y se marchó notablemente afectado. Si bien no especificó que le sucedió, es evidente que este año ha pasado por un complicado momento familiar.

¿En qué clubes ha jugado Martín Pérez Guedes?

Estos fueron sus equipos: