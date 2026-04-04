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Jairo Vélez y su llamativo comentario sobre el triunfo de Universitario en el clásico: "Son..."

Universitario obtuvo una victoria crucial frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Tras el partido, el jugador de la selección peruana analizó por qué la blanquiazul perdió el clásico.

Antonio Vidal
Jairo Vélez habló sobre el triunfo de Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max
Jairo Vélez habló sobre el triunfo de Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Universitario de Deportes sacó un importante triunfo frente a su gente en el Estadio Monumental, tras enfrentarse a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el encuentro, las reacciones no se hicieron esperar, pues a pesar de que la mayoría de jugadores blanquiazules se retiraban a los vestuarios,

Jairo Vélez habló para las cámaras de L1 Max, donde dio su análisis sobre la derrota blanquiazul, señalando que este tipo de partidos, protagonizados por equipos grandes, los definen los detalles y este no fue la excepción, pues consideró que el conjunto local supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo para llevarse los tres puntos.

Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú.

PUEDES VER: Universitario se quedó con el clásico y se pone a 2 puntos de Alianza Lima

Jairo Vélez y su llamativo comentario sobre el triunfo de Universitario

Para el jugador de la selección peruana, resaltó lo que fue el trámite del partido, sobre todo en el segundo tiempo donde es el capítulo donde el conjunto crema encuentra el primer tanto con gol de Martín Pérez Guedes.

Bueno, creo que es lo que se esperaba, son grandes equipos. Creo que estos partidos son detalles. Tenemos que estar atentos a todos los detalles. Creo que, por ahí, entrando el segundo tiempo, tuvieron una acción más clara y la aprovecharon. Así que estos partidos los definen este tipo de detalles”, empezó diciendo el jugador íntimo y exUniversitario.

En otro momento, resaltó que los locales supieron aprovechar las oportunidades, mientras que ellos no tuvieron la misma suerte.

“Es defender y saber atacar. Creo que las que tuvimos no las aprovechamos y, bueno, las que tuvieron hicieron el gol. Eso fue todo”, complementó

Video: L1 Max

Jairo Vélez: números en Alianza Lima

Jairo Vélez ha sumado 11 partidos y marcó un gol, además suma dos asistencias en lo que va del 2025, su primera temporada con camiseta de Alianza Lima.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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