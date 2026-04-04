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Miguel Silveira dejó fuerte comentario sobre el clásico ante Alianza Lima: "Muy confiados"
Universitario enfrenta a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, y Miguel Silveira dejó fuertes declaraciones sobre el partido.
Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, previo al duelo en el Estadio Monumental, Miguel Silveira salió a dar fuertes declaraciones sobre lo que espera para este trascendental partido.
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El volante brasileño aún no se afianza en el once titular de Javier Rabanal, pero de todas formas confía plenamente en el plantel y en obtener un triunfo sobre el eterno rival, ya que de lo contrario prácticamente habrán perdido el título del primer campeonato de la temporada.
“Estamos muy confiados porque trabajamos bien en la semana. Todos estamos en capacidad de aportar al equipo”, indicó Miguel Silveira para las cámaras de L1 MAX. De esta forma, dejó claro que cree en la victoria de Universitario sobre Alianza Lima.
¿Cómo formará Universitario ante Alianza Lima?
Javier Rabanal decidió que Universitario formará de la siguiente forma ante Alianza Lima, con un once imponente para quedarse con el triunfo en casa: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?
La transmisión del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los videos de los goles.
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