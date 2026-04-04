Pablo Guede dejó rotundo comentario sobre el clásico ante Universitario: "Son..."

Previo al duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el cual terminó con triunfo de los cremas 1-0 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1, Pablo Guede fue consultado sobre diferentes detalles y aprovechó para contar su sentir respecto al clásico en el Estadio Monumental.

Para el DT argentino, este tipo de partidos son únicos y especiales, por lo que señaló que solo queda disfrutarlos, ya que el sentimiento influye más que el presente de ambos equipos. Por otro lado, también comentó sobre el regreso de Esteban Pavez, quien se recuperó rápidamente de su lesión tras el parón de selecciones.

Pablo Guede dejó rotundo comentario sobre el clásico ante Universitario

Para Guede, el Universitario vs Alianza Lima es único, por la rivalidad histórica que llevan ambos equipos.

“Todo bien, la verdad que tranquilo. Los clásicos son únicos y solo queda disfrutarlos. Son partidos distintos en los que no importa cómo venga cada equipo, porque influyen mucho más los sentimientos y cosas que no dependen tanto del fútbol”.

En otro momento, se refirió al parón que hubo por los amistosos internacionales: “Depende: si ganamos, no; si perdemos, sí; si empatamos, quedamos igual. Pero creo que nos sirvió para, como bien dices, recuperar gente y subir el nivel físico de algunos que no habían hecho pretemporada. La verdad es que trabajamos muy bien, los chicos se prepararon estas dos semanas para estar bien”.

Con respecto al pivote chileno: “Sí, la verdad que sí. Lo probamos recién anteayer, ayer también rindió y, bueno, ahora solo queda esperar que no pase nada”.

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