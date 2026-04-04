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Guede tomó fuerte medida con Federico Girotti para el clásico Universitario vs Alianza Lima

Pablo Guede tomó impactante decisión con Federico Girotti para el clásico entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima.

Luis Blancas
Pablo Guede tomó fuerte medida con Federico Girotti para el clásico entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima
Pablo Guede tomó fuerte medida con Federico Girotti para el clásico entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima | Composición: Líbero
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Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico peruano de la Liga 1 2026. Sin embargo, en la previa, los técnicos toman sus mejores decisiones con el objetivo de lograr una victoria. Por ello, Pablo Guede tomó una fuerte medida con Federico Girotti con miras al gran encuentro del Torneo Apertura.

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Pablo Guede tomó fuerte medida con Federico Girotti para el clásico entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima

Pablo Guede decidió dejar afuera de la lista de convocados de Alianza a Girotti para enfrentar a Universitario en el clásico nacional por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Si bien la decisión no es clara, ya que ni el mismo técnico ni el club informaron sobre una lesión, se puede adelantar que es por decisión técnica.

Federico Girotti no jugará el clásico con Alianza Lima ante Universitario por decisión de Pablo Guede

Federico Girotti no jugará el clásico con Alianza Lima ante Universitario por decisión de Pablo Guede

La gran novedad de la lista de convocados es la integración de Esteban Pavez, quien días atrás estaba descartado para el clásico ante Universitario de Deportes.

Sin embargo, ahora el que no estará ni en la banca de suplentes es Federico Girotti, quien tras su llegada a Alianza Lima no ha logrado brillar ni mostrar su cuota goleadora.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

  • Alejandro Duarte
  • Guillermo Viscarra
  • Luis Advíncula
  • Marco Huamán
  • Cristian Carbajal
  • Mateo Antoni
  • Renzo Garcés
  • Gianfranco Chávez
  • Esteban Pavez
  • Alessandro Burlamaqui
  • Fernando Gaibor
  • Piero Cari
  • Eryc Castillo
  • Jairo Vélez
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Kevin Quevedo
  • Jesús Castillo
  • Luis Ramos
  • Paolo Guerrero

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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