¿Quién era Freddy Cornetero, el hincha que murió en el banderazo de Alianza Lima en Matute?

Los seguidores de Alianza Lima llevaron a cabo un banderazo en el Estadio Alejandro Villanueva antes del clásico contra Universitario de Deportes, correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia cuando una persona perdió la vida debido a una avalancha de aficionados. La víctima fue identificada como Freddy Cornetero, y aquí te contamos quién era.

¿Quién era Freddy Cornetero, el hincha que falleció en el banderazo de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva?

Freddy Ronnie Cornetero Cueva, un ferviente seguidor de Alianza Lima, falleció trágicamente durante el banderazo realizado en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, popularmente llamado Matute, en la víspera del clásico enfrentamiento contra Universitario de Deportes.

Freddy Cornetero, de 39 años, era reconocido por los aficionados del equipo blanquiazul debido a su compromiso y entusiasmo por Alianza Lima. Además, formaba parte de la barra denominada ‘Ferreña Fegrone’, donde experimentaba cada encuentro como una celebración, siendo su presencia constante en la tribuna sur, su "segundo hogar".

Freddy Cornetero es la persona que murió en el banderazo de Alianza Lima previo al clásico ante Universitario

Durante la noche en que ocurrió la tragedia, Freddy estaba acompañado de amigos y conocidos, en medio de cánticos, saltos y percusión, elementos característicos de los banderazos que los aficionados esperan con ansias. Para él, era simplemente otro día lleno de emoción y camaradería.

Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta se convirtió en desorden. La multitud en la tribuna sur se aglomeró peligrosamente, provocando empujones y una presión insoportable, lo que desató el pánico entre los presentes.

Freddy Cornetero fue víctima de esa estampida. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, fue declarado muerto en la ambulancia mientras era trasladado al hospital. El impacto de esta tragedia no solo dejó una gran pérdida para su familia y amigos, sino que también causó heridas a 47 personas, muchas de ellas por asfixia y contusiones.

La situación llevó a las autoridades a activar los protocolos de emergencia. En total, 39 personas fueron hospitalizadas en diversos centros de salud, como los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo.

El Ministerio Público, liderado por el fiscal Jonás Padilla, abrió una investigación para esclarecer los detalles del suceso. La Policía Nacional, con su división de homicidios, recolectó evidencias y entrevistó a los testigos del trágico evento.

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria lamentó la tragedia, aclarando que no se había autorizado la realización de ningún evento en el estadio ni en sus alrededores esa tarde.