Directivo de Alianza reveló detalle sobre tragedia con hinchas en Matute: "Eso no es cierto..."

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en una nueva edición del clásico peruano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Previo a ello, los hinchas del club blanquiazul hicieron un banderazo en el Estadio Alejandro Villanueva que terminó en una tragedia. Por lo ocurrido, Fernando Cabada, administrador de los íntimos, salió al frente para revelar detalles sobre este trágico episodio que terminó en varios heridos y una persona fallecida.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, reveló detalle sobre tragedia con hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva

En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Cabada brindó un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas de Alianza luego de que ocurrieran los hechos en el Estadio Alejandro Villanueva que terminaron en una persona fallecida.

El administrador del club blanquiazul aseguró que se miente cuando se afirma que se cayó un muro o tribunas en Matute, ya que eso no fue así realmente. Asimismo, Fernando Cabada aseguró que Alianza Lima siempre suele hacer este tipo de eventos internos con el fin de que los hinchas alienten al equipo previo a un encuentro importante.

Hinchas de Alianza Lima realizaban banderazo previo al clásico ante Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva

Sin embargo, lamentó que ocurriera este accidente que estaba fuera del alcance del elenco íntimo debido a que nunca antes había pasado algo similar y mucho menos una muerte tan inesperada dentro de las instalaciones.

"No son buenas noches. Para nosotros es un accidente absolutamente lamentable lo que ha ocurrido hoy día (03 de abril). Siempre hemos tenido estos banderazos, que son eventos internos del club, donde llegan los hinchas a manifestar su respaldo al equipo. Nunca ha pasado nada, pero lo primero que quiero decir es que lamento profundamente que se haya perdido la vida de una persona de nuestra familia", empezó diciendo.

“Nosotros, como siempre lo hemos dicho, somos una gran familia blanquiazul y se ha perdido la vida de uno de nuestros familiares, producto de un accidente que no está relacionado, como he escuchado, con caídas de muros o tribunas. Eso no es cierto, no se ha caído ningún muro de una tribuna. Eso no es cierto, no se ha caído ningún muro de una tribuna", culminó.

Tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario

Hinchas de Alianza Lima realizaron un banderazo al plantel previo al clásico ante Universitario de Deportes desde el Estadio Alejandro Villanueva, sin embargo, en la tribuna sur ocurrió una avalancha en las gradas que concluyó en una persona fallecida y al menos 47 heridos.