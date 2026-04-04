Figura en selección de Ecuador dio rotundo mensaje sobre Castillo y Gaibor previo al clásico: "Son..."

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en una nueva edición del clásico peruano y desde Ecuador, Eduardo Hurtado, histórico jugador de la selección ecuatoriana, salió al frente para dar un firme comentario sobre dos jugadores del cuadro blanquiazul: Estamos hablando de Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

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Figura de la selección de Ecuador rotundo sobre Castillo y Gaibor previo al clásico entre Universitario vs Alianza Lima

En conversación con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, Hurtado fue consultado sobre la actualidad de sus compatriotas ecuatorianos en la Liga 1 previo al clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Para el goleador de la selección de Ecuador, Castillo y Gaibor son futbolistas que ya tienen experiencia que disputan clásicos, ya que en su fútbol local jugaron para Barcelona y Emelec respectivamente.

Video: Tadokoro

Asimismo, aseguró que está de acuerdo con la llegada de Eryc Castillo a Alianza, se ha logrado ganar a la hinchada del cuadro blanquiazul con su gran rendimiento.

“En el caso de Eryc (Castillo) y de (Fernando) Gaibor, son jugadores que ya conocen lo que es jugar un clásico porque ya lo han vivido aquí (Ecuador). Fernando lo ha jugado con la camiseta de Emelec y con la de Barcelona; Eryc lo ha jugado con Barcelona contra Emelec”, afirmó.

"Me llena de orgullo saber que Eryc llegó a una institución como Alianza Lima y ha respondido al cien por ciento; es muy querido por la hinchada, y eso es bueno. Lo de Gaibor también es resaltante. No se está minimizando al fútbol peruano, al contrario. Los jugadores que van allá están demostrando que es un torneo bastante difícil y que tienen que dar más del máximo para destacar", concluyó.

Eduardo Hurtado, figura de la selección de Ecuador, dio rotundo comentario sobre Eryc Castillo y Fernando Gaibor previo al clásico entre Universitario vs Alianza Lima

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