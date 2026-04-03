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Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: programación, canales y entradas para los duelos de vuelta
Se vienen importantes duelos de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Revisa aquí la programación de los partidos para esta instancia decisiva.
La Liga Peruana de Vóley 2025-26 entró en una etapa determinante. Universitario sacó la garra y venció a la San Martín, forzando el extra game para conocer al finalista de esta llame. Por su parte, HOY, domingo 5 de abril, Alianza Lima venció por 3-0 a Deportivo Géminis y selló su clasificación a su sexta final.
PUEDES VER: Universitario vs San Martin por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley: día y hora del extra game
La U’ jugará ante las ‘santas un extragame el próximo miércoles 8 de abril. Revisa aquí cómo quedaron los resultados de las semifinales.
Semifinales Liga Peruana de Vóley: programación de las semifinales de vuelta
Sábado 4 de abril
|Horario
|Partido
|Instancia
|Canales
|5.00 p. m.
|Deportivo Soan 1-3 Círcolo
|Puestos 5° - 8°
|Latina TV, web y APP de Latina.
|7.00 p. m.
|Universitario 3-0 San Martín
|Semifinales
|Latina TV, web y APP de Latina.
Domingo 5 de abril
|Horario
|Partido
|Instancia
|Canales
|3.15 p. m.
|Atenea 1-3 Regatas Lima
|Puestos 5° - 8°
|Latina TV, web y APP de Latina.
|5.00 p. m.
|Alianza Lima 3-0 Géminis
|Semifinales
|Latina TV, web y APP de Latina.
Liga Peruana de Vóley: entradas para los semifinales de vuelta
Todos los partidos de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.
- General - Segunda etapa: S/20
- Norte preferente - Segunda etapa: S/30
- Sur preferente - Segunda etapa: S/30
- Oriente preferente - Segunda etapa: S/40
- Occidente preferente - Segunda etapa: S/50
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