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Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: programación, canales y entradas para los duelos de vuelta

Se vienen importantes duelos de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Revisa aquí la programación de los partidos para esta instancia decisiva.

Gary Huaman
Alianza, San Martín, Universitario y Géminis jugarán las semifinales de la Liga de Vóley.
Alianza, San Martín, Universitario y Géminis jugarán las semifinales de la Liga de Vóley. | Foto: composición Líbero
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La Liga Peruana de Vóley 2025-26 entró en una etapa determinante. Universitario sacó la garra y venció a la San Martín, forzando el extra game para conocer al finalista de esta llame. Por su parte, HOY, domingo 5 de abril, Alianza Lima venció por 3-0 a Deportivo Géminis y selló su clasificación a su sexta final.

Universitario vs USMP por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Universitario vs San Martin por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley: día y hora del extra game

La U’ jugará ante las ‘santas un extragame el próximo miércoles 8 de abril. Revisa aquí cómo quedaron los resultados de las semifinales.

Semifinales Liga Peruana de Vóley: programación de las semifinales de vuelta

Sábado 4 de abril

HorarioPartidoInstanciaCanales
5.00 p. m.Deportivo Soan 1-3 CírcoloPuestos 5° - 8°Latina TV, web y APP de Latina.
7.00 p. m.Universitario 3-0 San MartínSemifinalesLatina TV, web y APP de Latina.

Domingo 5 de abril

HorarioPartidoInstanciaCanales
3.15 p. m.Atenea 1-3 Regatas LimaPuestos 5° - 8°Latina TV, web y APP de Latina.
5.00 p. m.Alianza Lima 3-0 GéminisSemifinalesLatina TV, web y APP de Latina.

Liga Peruana de Vóley: entradas para los semifinales de vuelta

Todos los partidos de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.

  • General - Segunda etapa: S/20
  • Norte preferente - Segunda etapa: S/30
  • Sur preferente - Segunda etapa: S/30
  • Oriente preferente - Segunda etapa: S/40
  • Occidente preferente - Segunda etapa: S/50

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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