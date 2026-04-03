Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: programación, canales y entradas para los duelos de vuelta

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 entró en una etapa determinante. Universitario sacó la garra y venció a la San Martín, forzando el extra game para conocer al finalista de esta llame. Por su parte, HOY, domingo 5 de abril, Alianza Lima venció por 3-0 a Deportivo Géminis y selló su clasificación a su sexta final.

La U’ jugará ante las ‘santas un extragame el próximo miércoles 8 de abril. Revisa aquí cómo quedaron los resultados de las semifinales.

Semifinales Liga Peruana de Vóley: programación de las semifinales de vuelta

Sábado 4 de abril

Horario Partido Instancia Canales 5.00 p. m. Deportivo Soan 1-3 Círcolo Puestos 5° - 8° Latina TV, web y APP de Latina. 7.00 p. m. Universitario 3-0 San Martín Semifinales Latina TV, web y APP de Latina.

Domingo 5 de abril

Horario Partido Instancia Canales 3.15 p. m. Atenea 1-3 Regatas Lima Puestos 5° - 8° Latina TV, web y APP de Latina. 5.00 p. m. Alianza Lima 3-0 Géminis Semifinales Latina TV, web y APP de Latina.

Liga Peruana de Vóley: entradas para los semifinales de vuelta

Todos los partidos de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.