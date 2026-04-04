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Universitario vs San Martin por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley: día y hora del extra game
Conoce el día y hora del extra game entre Universitario vs. Universidad San Martín, que dará el pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley.
Universitario vs. San Martín se enfrentarán en un extra game por el pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026, en el Polideportivo de Villa El Salvador. Te contamos la fecha y hora del emocionante partido para que no te pierdas ni un solo detalle de este encuentro que promete ser emotivo de prinicipio a fin.
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Como se sabe, la 'U' había perdido el primer encuentro y si caía nuevamente iba a quedar eliminado, pero en la vuelta derrotó 3-0 a las 'Santas' y de esta forma forzó un tercer compromiso que ya tiene día confirmado para que todos sus hinchas estén a la expectativa.
¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín por el extra game?
Según la misma Liga Peruana de Vóley, el partido entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martín será este miércoles 8 de abril en el mismo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este duelo definirá al clasificado a la final del campeonato nacional.
¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín?
De momento no se ha confirmado la hora para el extra game del miércoles, pero se estima que sea alrededor de las 17.00 horas de Perú. Apenas haya una pronunciación oficial, aquí en el diario Líbero te lo comentaremos de manera instantánea.
Vale precisar que el ganador de esta llave avanzará a la gran final donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Alianza Lima y Géminis. Las blanquiazules quieren salir tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley y de momento van bien encaminadas.
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