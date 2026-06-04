IPD celebra su 45.º aniversario con una gran semana deportiva, académica y cultural

Con una agenda que integra deporte, capacitación, investigación y actividades de confraternidad, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizará del 8 al 14 de junio la Semana Deportiva IPD, en el marco de las celebraciones por su 45.º aniversario institucional, con una programación enfocada en fortalecer la cultura deportiva y acercar sus servicios a la ciudadanía.

Las actividades se iniciarán el lunes 8 de junio, al mediodía, con la apertura de la Biblioteca y la presentación del Observatorio del Deporte Peruano (OPD) en el Centro Acuático de la Videna, espacios orientados a la generación de conocimiento y al acceso a información especializada para deportistas, estudiantes e investigadores, que promueve la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTP) del IPD.

El martes 9 y miércoles 10 de junio se desarrollarán jornadas académicas que incluyen el taller de cobertura periodística 'IPD en Acción, Camino a Lima 2027', dirigido a comunicadores, que se realizará en el Bowling Center de la Videna, de 8.00 a. m. a 2.00 p. m., así como el Primer Encuentro Académico de Formación e Investigación Deportiva (7.00 p. m.). Además, un grupo de alumnos del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) Julia Sánchez Deza será reconocido por sus logros deportivos.

La programación del 10 de junio también contempla importantes actividades de promoción deportiva, entre ellas la ceremonia de entrega de Laureles Deportivos Nacionales a deportistas y paradeportistas que obtuvieron logros recientes para el país, a partir de las 11.00 a. m. en el Estadio Nacional.

El Campeonato Panamericano U23 de Lucha Amateur se iniciará el 11 de junio en el Velódromo de la Videna, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. Además, habrá una charla informativa sobre la 'Importancia del desarrollo de la marca personal en el mundo del deporte', dirigida a más de 300 deportistas, lo que reafirmará el compromiso del IPD con el desarrollo integral del talento nacional. La actividad estará a cargo de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF).

El viernes 12 de junio se llevará a cabo la ceremonia central por el 45.º aniversario del IPD en el Circuito Mágico del Agua, a partir de las 8.00 p. m., en una presentación pensada para toda la familia. Asimismo, el sábado 13 de junio se realizará un festival deportivo y la entrega de kits para la Carrera IPD 8K.

La Semana Deportiva IPD culminará el domingo 14 de junio con la Carrera IPD 8K, evento que tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Nacional, desde las 6.00 a. m., y congregará a más de cuatro mil aficionados al running y élites de la velocidad.

A través de estas actividades, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), presidido por Sergio Ludeña Visalot, con el respaldo del Ministerio de Educación, busca promover estilos de vida saludables, fortalecer los vínculos con la comunidad deportiva y reafirmar su rol como entidad rectora del deporte peruano.