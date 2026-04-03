Universitario ganó 3-0 a San Martín y jugará el extra game por el pase a la final

Universitario ganó a San Martín por la vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Las 'Pumas' forzaron el extra game para buscar su pase a la final.

    Universitario superó a la San Martín por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley.
    Universitario superó 3-0 a San Martín este sábado por la vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 en la Lucha Fuentes. Gracias a este resultado, las ‘Pumas’ forzaron el extra game para definir al finalista del campeonato.

    Universitario vs. San Martín: Resumen del partido de vóley

    Equipos de vóley1° set2° set3° set4° set5° setTotal
    Universitario252525--3
    San Martín221716--0

    ¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín vóley?

    La semifinal de vuelta entre Universitario vs. San Martín se disputará HOY, sábado 4 de abril, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, escenario que cuenta con una capacidad para 6 000 espectadores.

    Polideportivo Lucha Fuentes

    Polideportivo Lucha Fuentes. IPD

    ¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín vóley?

    En esta previa te damos a conocer los horarios confirmados para que no te pierdas ningún instante del partido de Universitario vs. San Martín, válido por la vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:

    • México: 6.00 p. m.
    • Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
    • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
    • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 8.00 p. m.
    • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. San Martín vóley EN VIVO?

    Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se podrán ver EN VIVO GRATIS a través de Latina TV (canales 2 y 702 HD). Además, el encuentro también estará disponible en directo mediante sus plataformas digitales, como su página web y app.

    Universitario vs. San Martín vóley: precios de entradas

    • General: S/ 20
    • Preferente Norte: S/ 30
    • Preferente Sur: S/ 30
    • Oriente: S/ 40
    • Occidente: S/ 50

    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

