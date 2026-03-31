Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y dónde ver semifinal de vuelta
Alianza Lima se enfrentará a Géminis por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Peruana de Vóley. Repasa fecha, horarios, canal y entradas del encuentro.
Alianza Lima se volverá a enfrentar a Géminis por el duelo de vuelta de la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Cabe mencionar que en el primer encuentro, las íntimas ganaron por 3-1 a las dirigidas por Natalia Málaga. Te contamos fecha, hora, canal y venta de entradas de este emocionante partido.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Géminis vóley?
El partido entre Alianza Lima contra Géminis por la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 se realizará el domingo 5 de abril del 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis por semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
- Perú: 4:45 p. m.
- Ecuador: 4:45 p. m.
- Colombia: 4:45 p. m.
- México: 3:45 p. m.
- Venezuela: 5:45 p. m.
- Bolivia: 6:45 p. m.
- Argentina: 7:45 p. m.
- Chile: 7:45 p. m.
- Paraguay: 7:45 p. m.
- Uruguay: 7:45 p. m.
- Brasil: 7:45 p. m.
Horarios del Alianza Lima vs Géminis en Estados Unidos
- Hora del Pacífico: 2.45 p. m.
- Hora de la Montaña: 3.45 p. m.
- Hora del Centro: 4.45 p. m.
- Hora del Este: 5.45 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis vóley?
La transmisión del partido Alianza Lima ante Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 estará a cargo de Latina TV (canal 2) en sus plataformas de televisión, web y app. También estará disponible por el fan page de la Liga Peruana de Vóley mediante Facebook.
Alianza Lima vs Géminis vóley: entradas
Las entradas del partido entre Alianza contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley estarán a cargo de Joinnus.
