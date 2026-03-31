Alianza Lima vs Géminis: fecha, hora, entradas y dónde ver la semifinal por Liga Peruana de Vóley

¡Atención! Se confirmó la fecha y hora para el partidazo entre Alianza Lima y Deportivo Géminis por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley.

    Redacción Líbero
    Alianza Lima se impuso por 3-1 ante Deportivo Géminis en la semifinal de ida.
    ¡Tenemos fecha y hora confirmada para el partido de vuelta! Alianza Lima y Deportivo Géminis se volverán a ver las caras este fin de semana por el segundo encuentro de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley que, de momento, tiene a las íntimas con un paso adelante tras haber ganado por 3-1 la ida.

    Hay que precisar que si es que el cuadro de Comas se impone este fin de semana, forzarán un extragame que, a falta de confirmación oficial, podría llevarse a cabo el miércoles 8 de abril. A continuación podrás saber todo acerca de este partidazo.

    ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Géminis por el vóley?

    La semifinal de vuelta entre Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley está pactada para este domingo 5 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Géminis por el vóley?

    La hora pactada para el compromiso entre Alianza Lima vs Géminis por la Liga de Vóley será las 5.00 p. m.

    • Perú: 5.00 p. m.
    • Ecuador: 5.00 p. m.
    • Colombia: 5.00 p. m.
    • México: 4.00 p. m.
    • Venezuela: 6.00 p. m.
    • Bolivia: 7.00 p. m.
    • Argentina: 7.00 p. m.
    • Chile: 7.00 p. m.
    • Paraguay: 7.00 p. m.
    • Uruguay: 7.00 p. m.
    • Brasil: 7.00 p. m.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis por las semifinal de vóley?

    La transmisión del partido Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2) en sus plataformas de televisión, web y app. También podrá verse por el Facebook de la organización.

    Entradas Alianza Lima vs Géminis por la Liga de Vóley

    Las entradas del partido entre Alianza Lima vs Géminis pueden adquirirse a través de la plataforma de Joinnus.

    • General: S/20
    • Norte: S/30
    • Sur: S/30
    • Oriente: S/40
    • Occidente: S/50.

