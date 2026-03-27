Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley: A qué hora juegan y dónde ver semifinal

Alianza Lima y Géminis disputarán dos partidos por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 para determinar quién avanza a la gran final del campeonato. A continuación, te contamos la fecha, el horario y el canal de transmisión del primer enfrentamiento entre el equipo blanquiazul y el dirigido por Natalia Málaga.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Géminis?

El primer partido entre Alianza Lima y Géminis está programado para jugarse el sábado 28 de marzo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

El duelo de ida entre Alianza y Géminis se llevará a cabo a las 19:00 (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil el encuentro será a las 21:00. Por otro lado, en México el compromiso será a las 18:00

Alianza Lima clasificó a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 luego de vencer a Deportivo Soan.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Géminis será transmitido por Latina a través de la televisión, la aplicación y el sitio web. Además, el encuentro también estará disponible en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Previa del Alianza Lima vs Géminis

Alianza Lima llega al encuentro como el principal favorito, luego de haberse coronado campeón en las dos ediciones anteriores de la Liga Peruana de Vóley, lo que demuestra su gran poderío en el deporte. Por otro lado, Géminis ha demostrado durante la temporada 2025-2026 que está preparado para sorprender.

Géminis vencieron 2-1 a Atenea y clasificaron a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Recordemos que las dirigidas por Natalia Málaga llegan a este encuentro luego de vencer 2-1 a Atenea, mientras que las de Facundo Morando se impusieron por 2-0 a Deportivo Soan.

El último encuentro entre Alianza Lima y Géminis se produjo el 15 de febrero del 2026, cuando las blanquiazules ganaron por 3-1 en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.