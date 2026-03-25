Paulo Autuori no sigue en Sporting Cristal

Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver semifinal

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido entre Universitario vs. San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

    Francisco Esteves
    Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.
    Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley. | Foto: Composición Líbero.
    Cada vez nos acercamos más a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Ahora, por una de las semifinales, Universitario de Deportes enfrentará a la Universidad San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. A continuación, te contamos la fecha confirmada, horario oficial y canal de transmisión para que disfrutes del apasionante partido que será el primero de una llave ida y vuelta.

    ¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín?

    El partido de ida de las semifinales entre Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Todavía no hay fecha confirmada para el compromiso de vuelta, pero se sabe que será exactamente la semana siguiente.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín?

    Te brindamos el horario del partido dependiendo tu país de residencia:

    • México y Costa Rica: 16.00 horas
    • Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas
    • Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
    • Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 19.00 horas
    • España: 23.00 horas

    ¿Dónde ver Universitario vs. San Martín?

    El partido entre Universitario de Deportes vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será transmitido totalmente EN VIVO mediante la señal Latina (en sus versiones de televisión, app y web). Además, podrás ver el encuentro nacional por un pase a la gran final totalmente online a través del Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley.

    ¿Cómo llegan Universitario y San Martín?

    Universitario de Deportes clasificó a las semifinales luego de derrotar 2-1 a Regatas Lima. El primer partido quedó 3-1 a favor de las 'Pumas', el segundo 3-2 para las 'Celestes', y el de desempate acabó 3-1 para las de Ate y de esta forma se ganaron el boleto a la siguiente instancia. Por su parte, la Universidad San Martín derrotó 2-0 a Circolo Sportivo Italiano gracias a que en la ida vencieron por 3-1 y en la vuelta también 3-1. Ahora ambos clubes chocarán por un pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

