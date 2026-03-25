Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver semifinal
Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido entre Universitario vs. San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Cada vez nos acercamos más a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Ahora, por una de las semifinales, Universitario de Deportes enfrentará a la Universidad San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. A continuación, te contamos la fecha confirmada, horario oficial y canal de transmisión para que disfrutes del apasionante partido que será el primero de una llave ida y vuelta.
¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín?
El partido de ida de las semifinales entre Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Todavía no hay fecha confirmada para el compromiso de vuelta, pero se sabe que será exactamente la semana siguiente.
¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín?
Te brindamos el horario del partido dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 16.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 19.00 horas
- España: 23.00 horas
¿Dónde ver Universitario vs. San Martín?
El partido entre Universitario de Deportes vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será transmitido totalmente EN VIVO mediante la señal Latina (en sus versiones de televisión, app y web). Además, podrás ver el encuentro nacional por un pase a la gran final totalmente online a través del Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley.
¿Cómo llegan Universitario y San Martín?
Universitario dio la hora llegando a semifinales.
Universitario de Deportes clasificó a las semifinales luego de derrotar 2-1 a Regatas Lima. El primer partido quedó 3-1 a favor de las 'Pumas', el segundo 3-2 para las 'Celestes', y el de desempate acabó 3-1 para las de Ate y de esta forma se ganaron el boleto a la siguiente instancia. Por su parte, la Universidad San Martín derrotó 2-0 a Circolo Sportivo Italiano gracias a que en la ida vencieron por 3-1 y en la vuelta también 3-1. Ahora ambos clubes chocarán por un pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90