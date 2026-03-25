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Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver semifinal

Alianza Lima y Géminis se enfrentarán por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Repasa horarios, canales y dónde ver el emocionante partido que define al finalista.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal para ver Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley
Fecha, hora y canal para ver Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley | Composición: LPV
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La Liga Peruana de Vóley se encuentra cerca de la gran final de la temporada; sin embargo, antes de llegar a ella, es necesario conocer quiénes serán los rivales. En la primera llave, se enfrentarán Alianza Lima y Géminis en dos emocionantes duelos para definir al próximo finalista. A continuación, te contamos los horarios, canales y dónde ver el primer partido de ambos clubes.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Géminis?

El partido Alianza Lima vs Géminis se disputará el sábado 28 de marzo o el domingo 29 de marzo del 2026 en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

Alianza Lima vs Géminis todavía no tiene definido un horario; sin embargo, la programación se conocerá después del partido extra entre Universitario y Regatas

Alianza Lima llega a la semifinal ante Géminis luego de vencer a Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima llega a la semifinal ante Géminis luego de vencer a Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis?

El partido entre Alianza y Géminis será transmitido por Latina (televisión, app y web). Además, puedes ver el encuentro también a través de la página de fans oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Géminis: previa del partido

Alianza Lima y Géminis se medirán en dos duelos, que pueden ser tres, por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley en un partido importante para definir quién será el gran finalista de la temporada 2026.

Géminis llega a la semifinal ante Alianza Lima luego de vencer a Atenea por la Liga Peruana de Vóley

Géminis llega a la semifinal ante Alianza Lima luego de vencer a Atenea por la Liga Peruana de Vóley

Recordemos que el equipo dirigido por Facundo Morando llega a esta instancia previa a la final debido a que logró ganar 2-0 contra Deportivo Soan. Por otro lado, el equipo dirigido por Natalia Málaga alcanzó su cupo tras vencer a Atenea por 2-1.

El último encuentro entre Alianza Lima y Géminis culminó 3-1 a favor de las 'íntimas' en un emocionante partido que se disputó el pasado 15 de febrero del 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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