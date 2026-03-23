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Facundo Morando confirmó su futuro en Alianza Lima tras ser vinculado con Fluminense

¿Se va el entrenador? Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, impactó tras hablar sobre su futuro tras ser vinculado con Fluminense de Brasil.

    Jesús Yupanqui
    Facundo Morando habló sobre su futuro tras ser vinculado con Fluminense.
    Facundo Morando habló sobre su futuro tras ser vinculado con Fluminense. | FOTO: Captura La Cátedra Deportes
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    Alianza Lima ganó a Soan y clasificó a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Las bicampeonas esperan al vencedor de la llave entre Géminis o Atenea para conocer a su rival en dicha instancia. Una de las figuras del cuadro íntimo es Facundo Morando, quien es vinculado como el próximo entrenador de Fluminense de Brasil.

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    Incluso, según información de los medios brasileños, Morando ya tiene todo definido con Fluminense para asumir la dirección técnica. Sin embargo, el estratega argentino desmintió todo y aseguró que está mentalizado en Alianza Lima.

    Yo estoy en Alianza Lima y tengo contrato. Estoy orgulloso de mis jugadores y muy contento con lo que están haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, expresó el entrenador a los medios de prensa.

    Facundo Morando feliz por jugar las semifinales

    Facundo Morando expresó su emoción por clasificar a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley y señaló que no fue una tarea sencilla, porque el campeonato es competitivo y hay clubes de alto nivel.

    Facundo Morando asumió las riendas de Alianza Lima en el 2025. Foto: Alianza Lima

    Facundo Morando asumió las riendas de Alianza Lima en el 2025. Foto: Alianza Lima

    “Por ahí se normaliza que Alianza esté en una semifinal. No es sencillo mantenerse en el top 4, no es fácil mantenerse siempre peleando en una liga tan competitiva como esta. La verdad que significa mucho”, señaló.

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    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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