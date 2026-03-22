DT de Regatas no se guardó nada y dio rotundo comentario tras vencer a Universitario: "Sacamos..."

Regatas Lima logró mejorar su rendimiento ante Universitario y terminó ganando por 3 sets a 2 a Universitario por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Con este resultado, el equipo chorrillano forzó el ‘extra game’. Horacio Bastit, DT del elenco celeste habló tras el encuentro y fue contundente con sus declaraciones.

DT de Regatas dio rotundo comentario tras vencer a Universitario

El técnico Horacio Bastit compareció a ras de cancha ante las cámaras de ‘Latina Deportes’ y fue consultado por los principales cambios en su equipo y la forma agónica en la que lograron el triunfo.

Al respecto, el argentino dejó en claro que mejoraron su actitud en el campo para poder imponerse a Universitario en el partido de vuelta, un aspecto que no se evidenció en la ida. Sin embargo, precisó que tuvieron que definir la victoria en el cuarto set.

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“Era mejor terminarlo en cuatro, pero no se dio. Lo bueno es que mantuvimos la cabeza fría en el ‘tie break’, en los momentos difíciles. Sacamos el temperamento que no tuvimos en el primer partido. Jugamos muy mal, tuvimos muy mal carácter, no jugamos como se debe jugar esta instancia”, manifestó.

Del mismo modo, Bastit señaló que en el vestuario conversaron sobre la forma de encarar el encuentro. Además, destacó la efectividad que mostraron sus dirigidas a lo largo del partido.

“Nosotros hicimos unos cambios que fueron visibles: invertimos las centrales e invertimos las puntas, y nos resultó bien porque habíamos tenido malos rendimientos en el primer partido. Eso no significa que sea una receta de triunfo. Había que sacar bien, había que jugar bien todo el partido y estuvimos consistentes durante todo el encuentro", acotó.

Horacio Bastit, DT de Regatas, reveló sus planes para el extra game contra Universitario

Del mismo modo, el DT de Regatas Lima señaló que no han planificado nada especial para el partido definitorio ante Universitario, por lo que sus dirigidas entrenarán como tiene acostumbradas.

“Vamos a entrenar normalmente como hacemos siempre. Este domingo el equipo descansa, y lunes y martes entrenamos. Ahora en marzo, lo que suspendemos en el ‘playoff’ es el doble turno, así que entrenamos normalmente”, sentenció.