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Prensa brasileña minimiza participación de Universitario en la Copa Libertadores 2026: "De paseo"

Universitario de Deportes consiguió su clasificación a la Copa Libertadores de manera directa tras ser campeón en la Liga 1, pero en Brasil le restan importancia a su grandeza.

Jasmin Huaman
Universitario es duramente criticado en la Libertadores por la prensa brasileña.
Universitario es duramente criticado en la Libertadores por la prensa brasileña. | Foto: Composición Líbero
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La Conmebol anunció los equipos que conformarán los grupos de esta nueva Copa Libertadores, pero antes del inicio de la renovada edición, la prensa brasileña no se midió y realizó un duro calificativo para referirse a Universitario. De la mano de Javier Rabanal, los cremas buscarán tener una excelente participación en la competición internacional buscando superar su marca del año pasado.

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Brasil es una de las potencias en el fútbol mundial y esto ha quedado demostrado en los últimos años que han logrado ser campeones de la competencias más importantes del continente. En ese sentido, para la prensa de dicho país, los clubes peruanos no presentan mayor riesgo y Universitario de Deportes fue duramente criticado.

Universitario es criticado por la prensa brasileña

Junto con Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal también estarán compitiendo en la Copa Libertadores. Sin embargo, en Brasil no tuvieron piedad al calificar al equipo de Rabanal y tricampeón del fútbol peruano. El portal ‘90minbrasil’ realizó una tabla de equipos para colocarlos en diferentes categorías y la ‘U’ fue ubicado en los elencos que están “de paseo” en el torneo.

Universitario es duramente criticado por prensa de Brasil.

Universitario es duramente criticado por prensa de Brasil.

En la misma gráfica, se destaca que los favoritos para ser campeones de la Copa Libertadores 2026 serían nuevamente Flamengo y Palmeiras, a pesar de los cambios que se realizaron en ambas instituciones y que podrían cambiar su estilo de juego de ahora en adelante.

Universitario de Deportes no comparte grupo con ningún equipo brasileño a diferencia de la edición pasada. En caso de superar la fase de grupos, los tricampeones podrían afrontar a uno de los referentes de Sudamérica en la fase de playoffs.

El debut de los cremas será ante Deportes Tolima el martes 7 de abril desde las 21.00 horas y luego volverán a Lima para recibir a Coquimbo Unido el miércoles 15 de abril.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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