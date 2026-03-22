Barcos recordó la goleado 4-1 a la 'U' y dejó picante comentario: "Nos sentimos como en casa"

En la más reciente edición del programa ‘Enfocados’, el histórico exjugador de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue entrevistado donde habló sobre diferentes temas. No obstante, durante el desarrollo del programa, el ‘Pirata’ fue consultado sobre: “¿Cuál fue su partido más especial que ha tenido con Universitario?”, ante esta pregunta, el actual delantero de FC Cajamarca, sin dudarlo, mencionó el clásico del 2022.

En mencionado encuentro, para Barcos, fue especial debido a que terminó 4-1 a favor de los blanquiazules que fueron de visita al estadio Monumental, donde el argentino fue una de las figuras del encuentro, obteniendo una calificación de 7,8.

Hernán Barcos recordó el 4-1 a Universitario

Para Hernán el partido fue especial no solo por el resultado, sino porque de acuerdo a sus palabras, se sintieron como en casa, palabras que hicieron que Jefferson Farfán le diera la razón.

“El partido más especial contra la U fue el 4-1. Nosotros íbamos de visitante, se le respeta. Nos sentimos como en casa. Hacerle cuatro goles a Universitario en su casa, con baile incluido, fue lindo”, fueron las palabras del ‘Pirata’.

Cronología del partido entre Universitario vs Alianza Lima

Universitario recibía la visita de Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Apertura. En el primer tiempo, con asistencia de Pablo Lavandeira, Jairo Concha abrió el marcador y minutos después amplió la ventaja 2-0.

Ya en el segundo tiempo, el cuadro crema recuperó algo de esperanza tras un gol en propia puerta de Pablo Míguez; sin embargo, Arley Rodríguez anotó para poner el 3-1. Cuando faltaban 10 minutos para que el árbitro diera los añadidos, Hernán Barcos apareció en el marcador para sentenciar el encuentro, que terminó 4-1.



