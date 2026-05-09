ALERTA MÁXIMA en Walmart de DeLand: agente de policía DISPARA a un conductor imprudente que casi ATROPELLA a un peatón

Un conductor murió tras un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un Walmart Neighborhood Market en DeLand, Florida, en el que estuvo involucrado un agente del orden, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, que precisó que el hecho se registró durante la madrugada del sábado. De acuerdo con el reporte, la situación se originó la noche anterior, cuando la policía inició una persecución luego de que el conductor intentara huir, después de haber realizado previamente una maniobra peligrosa en el centro de la ciudad que casi termina en el atropello de un peatón.

Persecución policial en un Walmart de DeLand, Estados Unidos: origen del incidente

De acuerdo con las autoridades, todo comenzó el viernes por la noche en DeLand, Florida, cuando agentes intentaron detener un vehículo que circulaba de forma imprudente por el centro de la ciudad. El conductor, según el reporte oficial, ignoró la orden de alto, condujo sin luces, se pasó varios semáforos en rojo y escapó hacia el oeste por la carretera estatal 44.

La persecución terminó horas después, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando el vehículo fue localizado en el estacionamiento del Walmart Neighborhood Market ubicado en South Woodland Boulevard, durante un operativo policial en DeLand, Estados Unidos. Cuando los agentes se acercaron nuevamente, el conductor intentó huir otra vez. En ese momento, se produjo el disparo.

"Un agente disparó a través del parabrisas, alcanzando al conductor", escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia en una publicación difundida en redes sociales y citada por News On 6.

Investigación en Walmart EE. UU. y declaración oficial de las autoridades

Tras el impacto, el vehículo avanzó una corta distancia dentro del estacionamiento del Walmart en Estados Unidos antes de chocar. El conductor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. No se reportaron otros heridos durante el incidente.

El área del estacionamiento fue acordonada y permaneció cerrada durante varias horas mientras avanzaban las diligencias. Más tarde, fue reabierta al público. Sobre el avance de la investigación, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia declaró a News On 6: "Por el momento, no preveo más novedades hasta que podamos descargar y revisar las grabaciones de las cámaras corporales y cualquier otro material disponible. Es posible que el lunes recopilemos toda la información y ofrezcamos una actualización más completa".

Las autoridades confirmaron que el caso será revisado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, como parte del protocolo en este tipo de tiroteos con participación de agentes del orden en Estados Unidos.