GRAN NOTICIA para inmigrantes legales e indocumentados: jueza declara INSUFICIENTES los estándares del ICE para realizar ARRESTOS sin orden judicial

En Estados Unidos, inmigrantes y organizaciones de derechos civiles siguen de cerca una nueva decisión judicial que vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos del ICE, en particular los arrestos sin orden judicial. Una jueza federal en Washington D. C. determinó que las directrices actuales utilizadas por los agentes migratorios no cumplen con los estándares legales de causa probable, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la detención de inmigrantes indocumentados.

La medida de la jueza es el último avance en una demanda de 2025 presentada por cuatro extranjeros y la ONG CASA en Washington.

La resolución se da en el marco de una demanda impulsada por migrantes y una organización sin fines de lucro, en un contexto de mayor control migratorio bajo políticas federales recientes, según informó la Associated Press.

Una jueza considera insuficientes los estándares del ICE para los arrestos de inmigrantes sin orden judicial

La jueza federal Beryl A. Howell sostuvo que las directrices internas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no deben utilizarse como base para detenciones civiles sin orden judicial dentro de su jurisdicción. De acuerdo con información difundida por Associated Press, la magistrada advirtió que estos lineamientos "no cumplen con los estándares de causa probable" y ordenó que no se empleen como referencia para justificar arrestos de ICE contra inmigrantes en Estados Unidos.

En su resolución, Howell fue más allá al señalar que los agentes no están evaluando adecuadamente factores clave, como los vínculos comunitarios, antes de considerar a una persona como riesgo de fuga. Ese punto, explicó, es determinante para decidir si un inmigrante indocumentado debe ser detenido de inmediato.

El fallo mantiene vigente una orden preliminar emitida en diciembre y se enmarca en una demanda presentada en 2025 por cuatro inmigrantes, junto con la organización CASA, que cuestiona las detenciones realizadas durante redadas migratorias.

Reacción del DHS y disputa legal en curso

La decisión judicial también provocó una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En declaraciones recogidas por Associated Press, la agencia defendió la legalidad de sus procedimientos al afirmar que "el ICE tiene autoridad para realizar detenciones legales" y que sus agentes actúan bajo el estándar de "sospecha razonable" en investigaciones migratorias, así como de causa probable para arrestos, en consonancia con la Cuarta Enmienda.

El DHS añadió, además, que la Corte Suprema ha respaldado en el pasado estas prácticas, defendiendo así el marco vigente de actuación en Estados Unidos en materia de inmigración y controles migratorios.

Por su parte, desde el ámbito legal de los demandantes, la abogada Madeline Gates destacó el impacto del fallo. Según Associated Press, señaló que la decisión "reafirma que los agentes federales tienen que apegarse a la ley" y que no existe una libertad absoluta en la aplicación de las leyes migratorias. También subrayó que el caso se centra en lo que ocurre antes de una detención, es decir, en los criterios utilizados para iniciar los arrestos de ICE.

Mientras el litigio continúa, la jueza autorizó la entrega de más documentos para esclarecer cómo se aplican estas políticas, aunque rechazó algunos argumentos de los demandantes al considerar que el gobierno ha cumplido parcialmente la orden previa.