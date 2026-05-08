ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales en EE. UU.: Todd Blanche asegura que extranjeros que obtuvieron su ESTATUS de esta manera deberían "estar preocupados"

En medio de un endurecimiento del discurso migratorio en Estados Unidos, el fiscal general interino Todd Blanche encendió las alarmas al advertir sobre un aumento en los procesos de revisión de la ciudadanía estadounidense obtenida por inmigrantes. Sus declaraciones, difundidas en una entrevista con CBS y retomadas por N+ Univision, apuntan a un mayor escrutinio de los casos de naturalización, especialmente aquellos en los que se sospecha fraude o incumplimiento de los requisitos legales.

Todd Blanche asegura que los inmigrantes que cometieron fraude en su ciudadanía deberían "estar preocupados"

El funcionario de la administración de Donald Trump fue contundente al referirse a los inmigrantes en Estados Unidos que habrían accedido a la ciudadanía mediante irregularidades. "Deberían estar preocupados", expresó Todd Blanche, al señalar que actualmente se están procesando más casos de desnaturalización que en los últimos nueve años.

Según sus declaraciones, recogidas por N+ Univision, el gobierno sostiene que existen personas que hoy poseen la ciudadanía estadounidense sin haber cumplido correctamente los requisitos establecidos. Blanche insistió en que el fraude en el proceso de naturalización no será tolerado y que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para revisar con mayor rigor la concesión de la ciudadanía.

Aunque no detalló cifras concretas ni grupos específicos de inmigrantes afectados, el fiscal interino aclaró que "no nos estamos limitando a nadie en particular", dejando abierta la posibilidad de que en las próximas semanas se anuncien nuevos avances sobre el tema.

Ciudadanía americana: ¿cuáles son las causas del proceso de desnaturalización de inmigrantes?

El proceso de desnaturalización en Estados Unidos puede activarse cuando las autoridades determinan que la ciudadanía fue obtenida de forma indebida. De acuerdo con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), esto ocurre cuando un solicitante no era elegible al momento de obtener la naturalización.

Entre las razones más comunes se incluyen la falta de residencia legal, antecedentes no declarados, ausencia de buen carácter moral o la entrega de información falsa durante el proceso. USCIS enfatiza que incluso errores u omisiones considerados materiales pueden ser suficientes para revocar la ciudadanía estadounidense.

En esa misma línea, especialistas en inmigración han advertido sobre la gravedad de omitir información en el formulario N-400. "Mentir es tan grave que te pueden revocar la ciudadanía", explicó el abogado José Guerrero, citado en reportes sobre el tema, al referirse a los riesgos legales que enfrentan algunos inmigrantes en Estados Unidos.

Las autoridades también remarcan que la desnaturalización puede proceder incluso si no hubo intención de fraude, siempre que se demuestre que la información proporcionada influyó en la decisión final de otorgar la ciudadanía. De esta manera, el debate sobre la estabilidad de la ciudadanía estadounidense vuelve al centro de la discusión migratoria en Estados Unidos, en un contexto en el que las políticas de revisión se vuelven cada vez más estrictas.