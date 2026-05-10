ALERTA MÁXIMA cerca de un Walmart en Fayetteville Road: mujer fue APUÑALADA y se espera que sobreviva, ¿EXISTE AMENAZA para el público?

Durante la noche del sábado, una amplia presencia policial se desplegó en Estados Unidos, cerca de un Walmart ubicado en Fayetteville Road, tras un ataque con arma blanca ocurrido en una parada de autobús en Garner, Carolina del Norte. El hecho dejó a una mujer herida, lo que provocó alarma entre los vecinos por la inseguridad en áreas públicas próximas a centros comerciales con alta afluencia.

Según los primeros reportes, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo atención, y se prevé que logre recuperarse.

Una mujer fue apuñalada en una parada de autobús en Garner, junto a un Walmart en Fayetteville Road

De acuerdo con el Departamento de Policía de Garner, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas del sábado, cuando los agentes respondieron a un aviso de pelea y apuñalamiento en las inmediaciones del Walmart de Fayetteville Road, en la zona de Purser Drive, junto al Walmart Supercenter ubicado en el 4500 de esa vía.

La víctima, una mujer, sufrió una herida en el cuello tras el ataque ocurrido en una parada de autobús frente al establecimiento. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano. Las autoridades confirmaron que, pese a la gravedad inicial del incidente, la mujer se encontraba "consciente y respirando" al momento del rescate.

La situación generó una rápida respuesta policial en esta zona comercial de Estados Unidos, específicamente en las inmediaciones de un Walmart, mientras se intentaba esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

Investigación en curso y evaluación de amenaza en Walmart en EE. UU.

El Departamento de Policía de Garner informó que las personas involucradas en el altercado ya no se encontraban en el lugar cuando llegaron los agentes, lo que ha complicado las primeras etapas de la investigación. Sin embargo, las autoridades fueron claras en un punto clave para la comunidad: no se ha identificado una amenaza activa para el público. En un comunicado oficial citado por WRAL News, la policía señaló textualmente: "Se espera que la mujer apuñalada en Garner a última hora del sábado sobreviva".

Además, el mismo reporte policial indicó que "la información preliminar indica que no existe ninguna amenaza para el público en este momento", lo que busca llevar tranquilidad a los residentes y visitantes de la zona comercial cercana al Walmart de Fayetteville Rd. La investigación continúa abierta mientras se recaban testimonios y evidencia sobre lo ocurrido en este violento episodio registrado en Estados Unidos.