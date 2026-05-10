GRAN NOTICIA para detenidos por ICE en Florida: un fallo de la corte federal les permitirá solicitar un BENEFICIO crucial para su LIBERACIÓN

Un importante fallo judicial en Estados Unidos marca un giro decisivo para miles de inmigrantes bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), especialmente en Florida, Alabama y Georgia. A partir de ahora, quienes se encuentren detenidos por esta agencia en estos estados podrán solicitar una audiencia para pedir fianza, tras la anulación de una política de la era Trump que restringía este derecho. Esto abre la puerta a posibles liberaciones mientras se resuelven sus casos migratorios, en medio de un sistema de detención que acumula miles de procesos activos en la región.

Corte federal permite a detenidos de ICE en Florida pedir fianza para su liberación

El fallo fue emitido por el Undécimo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, en una votación de 2 a 1, y establece que la política federal que clasificaba a los inmigrantes indocumentados como "solicitantes de admisión" es ilegal. Esta interpretación impedía que muchos detenidos por ICE en Florida pudieran acceder a audiencias para solicitar su liberación bajo fianza.

Según el tribunal, el gobierno interpretó de forma incorrecta la ley migratoria. En palabras citadas por la fuente El Nuevo Herald, los jueces señalaron: "Solicitar una reparación contra la deportación no es lo mismo que solicitar la admisión". El dictamen cuestiona la base legal utilizada durante la administración de Donald Trump para justificar detenciones prolongadas sin posibilidad de fianza.

En Florida, centros como el Centro de Detención Krome, en el condado de Miami-Dade; el Centro Federal de Detención de Miami; y el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, así como instalaciones en los Everglades, como el conocido "Alligator Alcatraz", albergan diariamente a miles de personas bajo custodia migratoria.

La Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, dictó este jueves un fallo sobre el derecho a fianza para ciertos inmigrantes.

¿Realmente este fallo beneficiará a inmigrantes detenidos por ICE?

Aunque la decisión representa un avance significativo para los derechos de los inmigrantes, no garantiza la liberación automática. Cada caso será evaluado individualmente por un juez, quien considerará factores como los antecedentes penales, el riesgo de fuga o las posibles amenazas a la seguridad pública.

El impacto inmediato es que muchos inmigrantes en Estados Unidos que antes no podían siquiera solicitar una audiencia de fianza ahora tendrán acceso a este proceso legal. Sin embargo, expertos advierten que el gobierno federal podría apelar ante la Corte Suprema, lo que podría modificar o frenar su aplicación en el futuro.

La población de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida superaba las 5,000 personas a diario a inicios de abril, según datos de investigadores de TRAC Immigration, lo que evidencia el alcance de esta decisión judicial.

Un cambio legal que podría impactar a miles de casos migratorios en Estados Unidos

Abogados y defensores de derechos humanos han celebrado el fallo, destacando que permitirá que muchas familias permanezcan unidas mientras se resuelven sus procesos migratorios. También señalan que refuerza interpretaciones legales previas sobre la elegibilidad para fianza en casos de detención migratoria dentro del país.

Aun así, el debate continúa abierto en el sistema judicial estadounidense, mientras esta decisión comienza a aplicarse de forma inmediata en los estados bajo la jurisdicción del tribunal de Atlanta. La información fue difundida originalmente por El Nuevo Herald, medio que sigue de cerca los procesos migratorios en el sur de Estados Unidos.