ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: gobernadora de IMPORTANTE ESTADO SANTUARIO ordena al ICE que actúe con el rostro descubierto

La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, reavivó el debate migratorio en Estados Unidos tras emitir nuevas directrices dirigidas a los agentes federales de inmigración. La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria y de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el entorno político de Donald Trump, lo que ha generado tensiones entre el gobierno estatal y las autoridades federales del ICE. En este escenario, Nueva York es considerado un estado santuario para inmigrantes indocumentados.

Es probable que el gobierno de Donald Trump impugne la medida.

La gobernadora de Nueva York ordena a los agentes del ICE actuar a rostro descubierto

La medida de Kathy Hochul establece que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operen en Nueva York deberán actuar a rostro descubierto, una decisión que busca aumentar la transparencia en las intervenciones migratorias en Estados Unidos. Según informó SWI swissinfo, la gobernadora fue contundente al señalar: "Para ICE, usar mascarillas sin una razón justificada no es más que una táctica de intimidación, un intento cobarde de eludir cualquier responsabilidad".

La disposición se suma a otras restricciones dentro del estado santuario de Nueva York, donde también se prohíbe el ingreso de agentes federales a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y centros de votación sin una orden judicial. Asimismo, el gobierno estatal busca limitar la cooperación entre la policía local y el ICE en operativos cuyo único objetivo sea la detención de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Nueva York y la creciente tensión con el ICE en la política migratoria de Estados Unidos

La decisión de Hochul profundiza la tensión entre Nueva York y la administración federal, especialmente en torno al rol del ICE en la política migratoria de Estados Unidos. La gobernadora defendió que los recursos locales no deben utilizarse para ejecutar políticas migratorias federales, afirmando que "nuestros agentes, pagados con los dólares de los contribuyentes locales, fueron contratados para proteger a sus comunidades".

El endurecimiento de esta postura ha generado reacciones inmediatas desde el entorno del gobierno de Donald Trump. El responsable de política migratoria, Tom Homan, advirtió que medidas como las adoptadas por estados santuario podrían provocar una mayor presencia del ICE en esas jurisdicciones. Mientras tanto, según SWI swissinfo, iniciativas similares en California que exigían a los agentes federales mostrar el rostro fueron bloqueadas por tribunales federales, lo que anticipa posibles disputas legales también en Nueva York.

El endurecimiento de esta postura ha generado reacciones inmediatas desde el entorno del gobierno de Donald Trump. El responsable de política migratoria, Tom Homan, advirtió que medidas como las adoptadas por estados santuario podrían provocar una mayor presencia del ICE en esas jurisdicciones. Mientras tanto, según SWI swissinfo, iniciativas similares en California que exigían a los agentes federales mostrar el rostro fueron bloqueadas por tribunales federales, lo que anticipa posibles disputas legales también en Nueva York.